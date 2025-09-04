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  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*

PerfectCare 8000 triikimissüsteemRõivahooldus

PSG8300/20

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Võimsaim triikimissüsteem*
Uus PerfectCare 8000, turu võimsaim triikimissüsteem, kohandub triikimiskiirusega tänu nutikale AI-andurile. OptimalTemp tehnoloogia tagab, et põletusjälgede tekkimine on välistatud. Triikimine pole kunagi olnud lihtsam! lihtsam!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

AI sensor, mis kohandab auru vastavalt triikimiskiirusele

Võimsaim triikimissüsteem*

  • Kuni 215 g/min auru ja 850 g auruvõimsus

  • OptimalTEMP, ei põleta ühtki rõivast

  • Nutikas automaatne aur koos liikumisanduriga

  • 1 tund triikimist suure 1,4 l veepaagiga

  • Easy De-Calc süsteem, mida on lihtne hooldada

Aurugeneraator TurboPower võimsa auru jaoks

Aurugeneraator TurboPower võimsa auru jaoks

Aurugeneraator TurboPower täiuslikuma triikimiskogemise heaks; võimsam katkestusteta auruvoog. Aurugeneraator TurboPower hoiab ära märgade laikude jäämise teie rõivastele triikimise käigus*, rõivad on garderoobi jaoks valmis igasuguse kuivamisajata.

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

OptimalTEMP tehnoloogia välistab põletused kõigil triigitavatel kangastel, olenemata valitud auruseadistusest. Võite julgelt triikida igat liiki rõivaid, nii siidipluuse kui puuvillaseid särke. Me garanteerime, et aurugeneraator ei tekita iial põletusi ühelegi triigitavale kangale, seda isegi juhul, kui triikraud jäetakse järelevalveta. Triikrauda võib ohutult riietele või triikimislauale toetuma jätta.

Nutikas automaatne aur vaevata triikimiseks

Nutikas automaatne aur vaevata triikimiseks

Smart AI liikumisanduripõhine tehnoloogia tuvastab triikraua liikumise rõivastel ja vabastab automaatselt võimsa aurujoa. Nautige vaevatut ja kiiret triikimist ajal, mil triikraud aurutamistöö teie eest ära teeb.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

04/09/2025

България

България

Цена - качество

Очарована съм от продукта! Препоръчвам за всяко домакинство. :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

04/09/2025

България

България

Прекрасен уред

Изключително съм доволна от уреда. Технология от ново поколение! Всеки трябва да го притежава.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

04/09/2025

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Много добър продукт. Гладенето е по-лесно от всякога.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

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Lahtiütlused

  1. Auru kogus (norm IEC60311) võrreldes muude aurugeneraatoritega; juuni 2025.

  2. vs PSG8000S

  3. Võrreldes režiimiga MAX

  4. Sõltumatu instituudi katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.