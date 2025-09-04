30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kuni 215 g/min auru ja 850 g auruvõimsus
OptimalTEMP, ei põleta ühtki rõivast
Nutikas automaatne aur koos liikumisanduriga
1 tund triikimist suure 1,4 l veepaagiga
Easy De-Calc süsteem, mida on lihtne hooldada
Aurugeneraator TurboPower täiuslikuma triikimiskogemise heaks; võimsam katkestusteta auruvoog. Aurugeneraator TurboPower hoiab ära märgade laikude jäämise teie rõivastele triikimise käigus*, rõivad on garderoobi jaoks valmis igasuguse kuivamisajata.
OptimalTEMP tehnoloogia välistab põletused kõigil triigitavatel kangastel, olenemata valitud auruseadistusest. Võite julgelt triikida igat liiki rõivaid, nii siidipluuse kui puuvillaseid särke. Me garanteerime, et aurugeneraator ei tekita iial põletusi ühelegi triigitavale kangale, seda isegi juhul, kui triikraud jäetakse järelevalveta. Triikrauda võib ohutult riietele või triikimislauale toetuma jätta.
Smart AI liikumisanduripõhine tehnoloogia tuvastab triikraua liikumise rõivastel ja vabastab automaatselt võimsa aurujoa. Nautige vaevatut ja kiiret triikimist ajal, mil triikraud aurutamistöö teie eest ära teeb.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Liiya
04/09/2025
България
Цена - качество
Очарована съм от продукта! Препоръчвам за всяко домакинство. :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Елиз
04/09/2025
България
Прекрасен уред
Изключително съм доволна от уреда. Технология от ново поколение! Всеки трябва да го притежава.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Zebra2987
04/09/2025
България
Продуктът има чудесни характеристики
Много добър продукт. Гладенето е по-лесно от всякога.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Auru kogus (norm IEC60311) võrreldes muude aurugeneraatoritega; juuni 2025.
vs PSG8000S
Võrreldes režiimiga MAX
Sõltumatu instituudi katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.