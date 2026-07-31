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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kuni 215 g/min auru ja 850 g auruvõimsus
OptimalTEMP, ei põleta ühtki rõivast
Nutikas automaatne aur koos liikumisanduriga
1 tund triikimist suure 1,4 l veepaagiga
Easy De-Calc süsteem, mida on lihtne hooldada
Aurugeneraator TurboPower täiuslikuma triikimiskogemise heaks; võimsam katkestusteta auruvoog. Aurugeneraator TurboPower hoiab ära märgade laikude jäämise teie rõivastele triikimise käigus*, rõivad on garderoobi jaoks valmis igasuguse kuivamisajata.
OptimalTEMP tehnoloogia välistab põletused kõigil triigitavatel kangastel, olenemata valitud auruseadistusest. Võite julgelt triikida igat liiki rõivaid, nii siidipluuse kui puuvillaseid särke. Me garanteerime, et aurugeneraator ei tekita iial põletusi ühelegi triigitavale kangale, seda isegi juhul, kui triikraud jäetakse järelevalveta. Triikrauda võib ohutult riietele või triikimislauale toetuma jätta.
Smart AI liikumisanduripõhine tehnoloogia tuvastab triikraua liikumise rõivastel ja vabastab automaatselt võimsa aurujoa. Nautige vaevatut ja kiiret triikimist ajal, mil triikraud aurutamistöö teie eest ära teeb.
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5-st
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Vilnius123
31/07/2026
Lietuva
Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!
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See arvustus tehti tootele 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
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See arvustus tehti tootele 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
RituliukasK
23/07/2026
Lietuva
Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju
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See arvustus tehti tootele 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Sis33
31/12/2025
България
Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба
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See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
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See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Auru kogus (norm IEC60311) võrreldes muude aurugeneraatoritega; juuni 2025.
vs PSG8000S
Võrreldes režiimiga MAX
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.