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Kuni 215 g/min auru ja 850 g auruvõimsus
OptimalTEMP - põletusjäljed on välistatud
Nutikas automaatne aur koos liikumisanduriga
1 tund triikimist suure 1,4 l veepaagiga
Easy De-Calc süsteem, mida on lihtne hooldada
Aurugeneraator TurboPower täiuslikuma triikimiskogemise heaks; võimsam katkestusteta auruvoog. Aurugeneraator TurboPower hoiab ära märgade laikude jäämise teie rõivastele triikimise käigus*, rõivad on garderoobi jaoks valmis igasuguse kuivamisajata.
OptimalTEMP tehnoloogia välistab põletused kõigil triigitavatel kangastel, olenemata valitud auruseadistusest. Võite julgelt triikida igat liiki rõivaid, nii siidipluuse kui puuvillaseid särke. Me garanteerime, et aurugeneraator ei tekita iial põletusi ühelegi triigitavale kangale, seda isegi juhul, kui triikraud jäetakse järelevalveta. Triikrauda võib ohutult riietele või triikimislauale toetuma jätta.
Smart AI liikumisanduripõhine tehnoloogia tuvastab triikraua liikumise rõivastel ja vabastab automaatselt võimsa aurujoa. Nautige vaevatut ja kiiret triikimist ajal, mil triikraud aurutamistöö teie eest ära teeb.
5.0
5-st
12
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Sassu
24/07/2026
Eesti
Südamerahu triikimise ajal
Olles pikalt ainult rõivaarutit kasutanud, olin unustanud kui kiire triikrauaga triikimine on. Väga mugav kasutada, paak kestab kaua ja ei pea pikalt täitma. Mulle meeldib, et ma ei pea režiimi vahetamise pärast muretsema, sest olen minevikus mitu riideeset vale režiimiga ära rikkunud. Nüüd on süda rahul!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Maasikas 3
09/07/2026
Eesti
Väga hea triikimissüsteem, mugav ja lihtne kasutada ning teeb triikimise palju kiiremaks. Eriti hea villaste, siidist ja linaste riiete jaoks
See arvustus tehti tootele PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-06-07
See arvustus tehti tootele PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-06-07
zemene97
14/07/2026
Latvija
Ātri un ērti
Ļoti patīk cik ātri un viegli ir izgludināt apģērbu ar šo gludekli.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma PSG8300/80 Apģērbu kopšana
Date of Use 2026-06-18
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma PSG8300/80 Apģērbu kopšana
Date of Use 2026-06-18
Auru kogus (norm IEC60311) võrreldes muude aurugeneraatoritega; juuni 2025.
vs PSG8000S
Võrreldes režiimiga MAX
Sõltumatu instituudi katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.