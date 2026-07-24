TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*
  • Võimsaim triikimissüsteem*

PerfectCare 8000 triikimissüsteemRõivahooldus

PSG8300/80

5
| (12) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Võimsaim triikimissüsteem*
Turu võimsaim triikimissüsteem, PerfectCare 8000 kohandub triikimiskiirusega tänu nutikale AI-sensorile. OptimalTemp tehnoloogia tagab, et põletusjäljed on välistatud kõikidel triigitavatel kangastel. Triikimine pole kunagi olnud lihtsam!
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

AI-sensor, mis kohandab auru vastavalt triikimiskiirusele

Võimsaim triikimissüsteem*

  • Kuni 215 g/min auru ja 850 g auruvõimsus

  • OptimalTEMP - põletusjäljed on välistatud

  • Nutikas automaatne aur koos liikumisanduriga

  • 1 tund triikimist suure 1,4 l veepaagiga

  • Easy De-Calc süsteem, mida on lihtne hooldada

Aurugeneraator TurboPower võimsa auru jaoks

Aurugeneraator TurboPower võimsa auru jaoks

Aurugeneraator TurboPower täiuslikuma triikimiskogemise heaks; võimsam katkestusteta auruvoog. Aurugeneraator TurboPower hoiab ära märgade laikude jäämise teie rõivastele triikimise käigus*, rõivad on garderoobi jaoks valmis igasuguse kuivamisajata.

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

OptimalTEMP tehnoloogia välistab põletused kõigil triigitavatel kangastel, olenemata valitud auruseadistusest. Võite julgelt triikida igat liiki rõivaid, nii siidipluuse kui puuvillaseid särke. Me garanteerime, et aurugeneraator ei tekita iial põletusi ühelegi triigitavale kangale, seda isegi juhul, kui triikraud jäetakse järelevalveta. Triikrauda võib ohutult riietele või triikimislauale toetuma jätta.

Nutikas automaatne aur vaevata triikimiseks

Nutikas automaatne aur vaevata triikimiseks

Smart AI liikumisanduripõhine tehnoloogia tuvastab triikraua liikumise rõivastel ja vabastab automaatselt võimsa aurujoa. Nautige vaevatut ja kiiret triikimist ajal, mil triikraud aurutamistöö teie eest ära teeb.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

12

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

24/07/2026

Eesti

Eesti

Südamerahu triikimise ajal

Olles pikalt ainult rõivaarutit kasutanud, olin unustanud kui kiire triikrauaga triikimine on. Väga mugav kasutada, paak kestab kaua ja ei pea pikalt täitma. Mulle meeldib, et ma ei pea režiimi vahetamise pärast muretsema, sest olen minevikus mitu riideeset vale režiimiga ära rikkunud. Nüüd on süda rahul!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus

Date of Use 2026-05-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus

Date of Use 2026-05-28

09/07/2026

Eesti

Eesti

Väga hea triikimissüsteem, mugav ja lihtne kasutada ning teeb triikimise palju kiiremaks. Eriti hea villaste, siidist ja linaste riiete jaoks

See arvustus tehti tootele PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus

Date of Use 2026-06-07

See arvustus tehti tootele PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus

Date of Use 2026-06-07

14/07/2026

Latvija

Latvija

Ātri un ērti

Ļoti patīk cik ātri un viegli ir izgludināt apģērbu ar šo gludekli.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma PSG8300/80 Apģērbu kopšana

Date of Use 2026-06-18

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma PSG8300/80 Apģērbu kopšana

Date of Use 2026-06-18

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Auru kogus (norm IEC60311) võrreldes muude aurugeneraatoritega; juuni 2025.

  2. vs PSG8000S

  3. Võrreldes režiimiga MAX

  4. Sõltumatu instituudi katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.