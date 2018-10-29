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PSG9040/80
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Tehnoloogia ActiveSense
Põletusjäljed on välistatud*
Ülikerge triikraud
Kuni 750 g võimas auruvoog
Tehnoloogia ActiveSense tuvastab kanga sisseehitatud kaamera ja tehisintellekti abil.
Reguleerib automaatselt temperatuuri ja aurukogust, et tagada suurepärane tulemus kõikidel kangastel.
Triikige kiiresti ja minimaalse jõupingutusega tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru
Auhinnad
Arvustused
Kõikidel triigitavatel kangastel