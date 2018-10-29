Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite

PerfectCare 9000 seeria on varustatud ActiveSense’i tehnoloogiaga, mis on esimene materjali tuvastav tehnoloogia kogu maailmas. Sisseehitatud kaamera ja tehisintellekti abil suudab see tuvastada, mida te parasjagu triigite, ja kohandada temperatuuri ja auru kogust vastavalt sellele.