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  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite

PerfectCare 9000Aurugeneraatoriga triikraud

PSG9040/80

1 auhind

Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
PerfectCare 9000 seeria on varustatud ActiveSense’i tehnoloogiaga, mis on esimene materjali tuvastav tehnoloogia kogu maailmas. Sisseehitatud kaamera ja tehisintellekti abil suudab see tuvastada, mida te parasjagu triigite, ja kohandada temperatuuri ja auru kogust vastavalt sellele.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne triikimine, suurepärane tulemus.

Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite

  • Tehnoloogia ActiveSense

  • Põletusjäljed on välistatud*

  • Ülikerge triikraud

  • Kuni 750 g võimas auruvoog

Ainuke triikimissüsteem, mis teab, mida te triigite

Ainuke triikimissüsteem, mis teab, mida te triigite

Tehnoloogia ActiveSense tuvastab kanga sisseehitatud kaamera ja tehisintellekti abil.

Kohandab seadistust automaatselt

Kohandab seadistust automaatselt

Reguleerib automaatselt temperatuuri ja aurukogust, et tagada suurepärane tulemus kõikidel kangastel.

Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks

Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks

Triikige kiiresti ja minimaalse jõupingutusega tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Kõikidel triigitavatel kangastel