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  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
  • Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite

PerfectCare 9000Aurugeneraatoriga triikraud

PSG9050/20

4.8
| (52) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

1 auhind

Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite
PerfectCare 9000 seeria on varustatud ActiveSense’i tehnoloogiaga, mis on esimene materjali tuvastav tehnoloogia kogu maailmas. Sisseehitatud kaamera ja tehisintellekti abil suudab see tuvastada, mida te parasjagu triigite, ja kohandada temperatuuri ja auru kogust vastavalt sellele.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne triikimine, suurepärane tulemus.

Ainuke triikraud, mis teab, mida te triigite

  • Tehnoloogia ActiveSense

  • Põletusjäljed on välistatud*

  • Ülikerge triikraud

  • Kuni 750 g võimas auruvoog

Ainuke triikimissüsteem, mis teab, mida te triigite

Ainuke triikimissüsteem, mis teab, mida te triigite

Tehnoloogia ActiveSense tuvastab kanga sisseehitatud kaamera ja tehisintellekti abil.

Kohandab seadistust automaatselt

Kohandab seadistust automaatselt

Reguleerib automaatselt temperatuuri ja aurukogust, et tagada suurepärane tulemus kõikidel kangastel.

Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks

Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks

Triikige kiiresti ja minimaalse jõupingutusega tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.8

5-st

52

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

2

19/01/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt top.

Určite odporúčam. Žehlí ľahko a poriadne, že nemusím žehliť z druhej strany. Teraz žehlím o polovicu času menej. Nespálila mi látku, ktorú pred ťým stará žehlička áno.Pri odstránení vodného kameňa ma upornila pípaním.

Positiivsed omadused

Top

Negatiivsed omadused

Žiadne

See arvustus tehti tootele PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom

See arvustus tehti tootele PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom

12/04/2025

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Parní generátor

Mám už od Vás 3 model . Každý s předešlých modelů putoval k někomu . Mě se naskytla možnost zakoupit si tento model a je úžasný . Jsem jako se všemi předešlými modely spokojená . Všem vřele doporučuji parní generátor je za mě TOP .

See arvustus tehti tootele PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor

See arvustus tehti tootele PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor

07/07/2024

България

България

Прекрасен продукт.Уникален.

Глади бързо и безпроблемно.Нямаш опасения,че ще навреди на материята.

Positiivsed omadused

Нова иновативна технология от бъдещето!

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Kõikidel triigitavatel kangastel