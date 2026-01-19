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Tehnoloogia ActiveSense
Põletusjäljed on välistatud*
Ülikerge triikraud
Kuni 750 g võimas auruvoog
Tehnoloogia ActiveSense tuvastab kanga sisseehitatud kaamera ja tehisintellekti abil.
Reguleerib automaatselt temperatuuri ja aurukogust, et tagada suurepärane tulemus kõikidel kangastel.
Triikige kiiresti ja minimaalse jõupingutusega tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru
Auhinnad
4.8
5-st
52
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Julka85
19/01/2026
Slovensko
Produkt top.
Určite odporúčam. Žehlí ľahko a poriadne, že nemusím žehliť z druhej strany. Teraz žehlím o polovicu času menej. Nespálila mi látku, ktorú pred ťým stará žehlička áno.Pri odstránení vodného kameňa ma upornila pípaním.
Positiivsed omadused
Top
Negatiivsed omadused
Žiadne
See arvustus tehti tootele PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom
See arvustus tehti tootele PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom
Kafule73
12/04/2025
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Parní generátor
Mám už od Vás 3 model . Každý s předešlých modelů putoval k někomu . Mě se naskytla možnost zakoupit si tento model a je úžasný . Jsem jako se všemi předešlými modely spokojená . Všem vřele doporučuji parní generátor je za mě TOP .
See arvustus tehti tootele PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor
See arvustus tehti tootele PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor
Веселин П
07/07/2024
България
Прекрасен продукт.Уникален.
Глади бързо и безпроблемно.Нямаш опасения,че ще навреди на материята.
Positiivsed omadused
Нова иновативна технология от бъдещето!
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор
Kõikidel triigitavatel kangastel