30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Põhjalik puhastamine kõigest ühe minutiga
Aktiivne libestusaine
Värskendav lõhn
Nahasõbralik koostis
Meie võimas puhastussüsteem kaitseb ja puhastab teie pardlit põhjalikult vaid ühe minutiga, hoides seadet kauem töökorras.
Puhastuskassett lõhnab värskelt ja annab raseerimisel puhta tunde.
Iga Philipsi puhastuskassett toimib igapäevase kasutamise korral umbes 30 puhastuskorda ja iganädalase kasutamise korral kuni kolm kuud.
5.0
5-st
38
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
szejk
09/08/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.
Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-07-09
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-07-09
Roul1
07/03/2025
Polska
Jakość, funkcjonalność, wykonanie
Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.
Positiivsed omadused
Jakość wykonania, niezawodność
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-11-07
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-11-07
Sebaw480
14/02/2025
Polska
Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś
Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.
Positiivsed omadused
Dobra cena i super produkt
Negatiivsed omadused
Nie znalazłem żadnej wady
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2025-01-14
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2025-01-14
Võrreldes raseerimisjääke pärast puhastusvedeliku või vee kasutamist puhastuskassetis