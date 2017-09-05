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  • Kõik-ühes habeme- ja detailipiirel
  • Kõik-ühes habeme- ja detailipiirel
  • Kõik-ühes habeme- ja detailipiirel
  • Kõik-ühes habeme- ja detailipiirel
  • Kõik-ühes habeme- ja detailipiirel

Tootmine lõpetatud

Multigroom series 3000Kolm-ühes habeme- ja detailipiirel

QG3320/15

4.3
| (19) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
Kõik-ühes habeme- ja detailipiirel
Proovige erinevaid habeme-, vuntsi- ja põskhabemestiile selle kõik-ühes piirliga. Kolm tarvikut võimaldavad proovida kerge vaevaga palju erinevaid stiile.
Kuva kõik eelised

Kolm-ühes veekindel piirel tagab täieliku mitmekülgsuse

Kõik-ühes habeme- ja detailipiirel

  • 2 tarvikut ja 1 kamm

  • juhtmeta, täielikult pestav

  • Nahale ohutud terad

  • 60 min juhtmeta kasut. / 10 h laadimist

Piirake näo-, kaela- ja põskhabeme karvu, et saada täiuslik välimus

Kasutage kammita täissuuruses piirlit, et viimistleda oma välimust ja saavutada puhtad teravad jooned habeme servades.

18 seatavat pikkust (1-18 mm) ühtlase habeme või habemetüüka jaoks

Piirake oma habe täpselt soovitud pikkusele, valides soovitud pikkusesätte. Habeme- ja habemetüüka kamm pakub 18 pikkusesätet vahemikus 1 kuni 18 mm, täpselt 1 mm vahesammudega.

Vabanege õrnalt soovimatutest nina- ja kõrvakarvadest

Eemaldage soovimatud nina- ja kõrvakarvad lihtsalt ja mugavalt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

19

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

2

05/09/2017

Polska

Polska

Najlepszy produkt w tej kategorii cenowej

Goli dokładnie i bezboleśnie, nie trzeba wielokrotnie jeździć trymerem żeby przyciąć włosy, ponieważ wszytko zgala po pierwszym przejechaniu, ewentualnie drugim. Nadaję się do regulacji rożnego typu zarostu poprzez aż osiemnastostopniową regulacje długości strzyżenia. Nakładka do trymowania włosów w nosie również spełnia swoja funkcję. Osobiście polecam ten produkt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1

06/06/2019

România

România

Produs excelent

Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

14/05/2019

România

România

FOARTE MULTUMIT

INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.