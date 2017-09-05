30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tarvikut ja 1 kamm
juhtmeta, täielikult pestav
Nahale ohutud terad
60 min juhtmeta kasut. / 10 h laadimist
Kasutage kammita täissuuruses piirlit, et viimistleda oma välimust ja saavutada puhtad teravad jooned habeme servades.
Piirake oma habe täpselt soovitud pikkusele, valides soovitud pikkusesätte. Habeme- ja habemetüüka kamm pakub 18 pikkusesätet vahemikus 1 kuni 18 mm, täpselt 1 mm vahesammudega.
Eemaldage soovimatud nina- ja kõrvakarvad lihtsalt ja mugavalt.
4.3
5-st
19
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Mat09
05/09/2017
Polska
Najlepszy produkt w tej kategorii cenowej
Goli dokładnie i bezboleśnie, nie trzeba wielokrotnie jeździć trymerem żeby przyciąć włosy, ponieważ wszytko zgala po pierwszym przejechaniu, ewentualnie drugim. Nadaję się do regulacji rożnego typu zarostu poprzez aż osiemnastostopniową regulacje długości strzyżenia. Nakładka do trymowania włosów w nosie również spełnia swoja funkcję. Osobiście polecam ten produkt.
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See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1
marius1968
06/06/2019
România
Produs excelent
Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata
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See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
dann66
14/05/2019
România
FOARTE MULTUMIT
INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1