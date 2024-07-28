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  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
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  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet

Tootmine lõpetatud

OneBlade

QP2520/20

4.6
| (3078) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
Philipsi OneBlade on uus revolutsiooniline hübriidraseerija, millega saab iga pikkusega habet piirata, raseerida ning selgeid jooni ja servasid luua. Unustage mitmed etapid ja seadmed. OneBlade teeb seda kõike.
Kuva kõik eelised

Mõeldud lõikama habet, mitte nahka

Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet

  • Piiramine, kujundamine, raseerimine

  • Igas pikkuses habemele

  • 3 külgeklõpsatavat habemekammi

  • Laetav, märjalt ja kuivalt kasutatav

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Näo- ja kehahoolduseks mõeldud Philips OneBlade piirab, kujundab ja raseerib mis tahes pikkuses karvu. Tänu ümaratele servadele ja libisevale kattekihile tagab see lihtsa ja mugava raseerimise. 200 korda sekundis liikuv lõiketera on tõhus isegi pikemate karvade lõikamisel.

Piirake

Piirake

Piirake oma eelistatud habemepikkusele. Philips OneBlade'il on 3 habemekammi 1 mm vaevumärgatava habeme, 3 mm veidi pikema habeme ja 5 mm pika habeme jaoks.

Viimistlege servasid

Viimistlege servasid

Kahepoolse teraga saate sekunditega täpsed jooned, võimaldades teil näha igat lõigatavat karva.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

3078

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

28/07/2024

Eesti

Eesti

Super toode!

Hea lihtne kasutada, käele kerge ja võtab väga naha lähedalt. Hea pisike otsik millega piirata või raseerida. Viis pluss toode!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu

05/04/2022

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Hea

Soovin selle toodet kasutada meestele ja näistele.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

15/02/2022

Eesti

Eesti

Lõikab siledaks, kompaktne ja tera vastubidav !

Olen pikka aega kasutanud seda lõikurit ja see on väga hea habeme lõikur ! Tera peab väga kaua vastu ja jätab sileda, puhta näo! ajan habet umbes 3-5 päeva tagant. See tera lõikab normaalselt kuni viimase kulumis hetkeni ! Kui tera on kulunud, siis tekkib terale kindel muster(fotodel näha ). Olen varem kasutanud Bra..ja Phil.. pardleid aga see on nendest praegu parim ja kerge ja kompaktne kotti või taskusse kaasa võtta ! Mahub prillikarpi !

Positiivsed omadused

lõikab siledaks viimase tera kulumiseni, kompaktne ja vastupidav !

Negatiivsed omadused

juuste piiramiseks eriti ei sobi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks kestab iga tera kuni 4 kuud. Kui ajate habet täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.