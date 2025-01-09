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Tootmine lõpetatud
Piirake, viimistlege ja raseerige
1 x keha lõiketera originaal ja 1 keha komplekt
Sobib kõigi OneBlade’i käepidemetega
Roostevabast terasest lõiketera, mis kestab kuni 4 kasutuskuud* ja hoiab teie enesetunde värskena
Philips OneBlade on revolutsiooniline uus hübriidpiirel, mille abil saab trimmida, raseerida ning luua selgeid jooni ja servi mistahes pikkusega karvade puhul. Selle kahekordne kaitsesüsteem – libisev kate, mis on kombineeritud ümarate otstega – teeb raseerimise lihtsamaks ja mugavaks. Selle raseerimistehnoloogiasse kuulub kiiresti liikuv lõikur, mis läheb läbi mistahes pikkusega karvade.
Sobib nii OneBlade’i (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) kui ka OneBlade Pro-ga (QP65xx, QP66xx)
Vastupidav roostevabast terasest lõiketera, mis kestab kuni 4 kasutamiskuud*, et hoida seda värsket tunnet. Kui lõiketerale ilmub asendamise indikaator – väljutusikoon –, siis ei pruugi lõiketera toimivus enam optimaalne olla. Parima raseerimiskogemuse saamiseks on aeg kaaluda lõiketera vahetamist
4.6
5-st
161
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
StingMK
09/01/2025
Polska
Bardzo dobry zestaw w świetnej cenie! Polecam
Świetny zestaw początkowy dla osób o średnim lub miękkim zaroście. Uzupełnia domowy zestaw o dodatkowe końcówki do ciała.
Positiivsed omadused
Cena, dodatkowe nasadki do ciała
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
26/12/2024
Polska
Ostrza , które naprawdę robią Robotę. !!!
Powiem tak jak w tytule: Ostrza robią robotę i są bardzo dokładne i wytrzymałe Poza tym ich wymiana i regulacja jest dziecinnie prosta i całe golenie sprawia frajdę i przebiega bajecznie 😀 Cena też jest bardzo atrakcyjna
Positiivsed omadused
Łatwość użycia, wytrzymałość, komfort i bezpieczeństwo dla skóry,
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
Morf007
22/10/2024
Polska
Kampaania osa
Łatwe golenie!
Ostrza solidne i ostre. Nakładki pozwalają na wszechstronne i łatwe golenia ciała.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała
Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks. Kui habet aetakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.