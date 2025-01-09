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  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
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  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
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  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet

Tootmine lõpetatud

OneBladeVahetustera

QP610/50

4.6
| (161) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
Selle kahekordne kaitsesüsteem – libisev kate, mis on kombineeritud ümarate otstega – teeb raseerimise lihtsamaks ja mugavaks. Selle raseerimistehnoloogiasse kuulub kiiresti liikuv lõikur, mis läheb läbi mistahes pikkusega karvade
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Mõeldud lõikama habet, mitte nahka

Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet

  • Piirake, viimistlege ja raseerige

  • 1 x keha lõiketera originaal ja 1 keha komplekt

  • Sobib kõigi OneBlade’i käepidemetega

  • Roostevabast terasest lõiketera, mis kestab kuni 4 kasutuskuud* ja hoiab teie enesetunde värskena

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Philips OneBlade on revolutsiooniline uus hübriidpiirel, mille abil saab trimmida, raseerida ning luua selgeid jooni ja servi mistahes pikkusega karvade puhul. Selle kahekordne kaitsesüsteem – libisev kate, mis on kombineeritud ümarate otstega – teeb raseerimise lihtsamaks ja mugavaks. Selle raseerimistehnoloogiasse kuulub kiiresti liikuv lõikur, mis läheb läbi mistahes pikkusega karvade.

Sobib kõikide OneBlade’i käepidemetega

Sobib kõikide OneBlade’i käepidemetega

Sobib nii OneBlade’i (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) kui ka OneBlade Pro-ga (QP65xx, QP66xx)

Lõiketera, mis ei kaota kergelt oma teravust

Lõiketera, mis ei kaota kergelt oma teravust

Vastupidav roostevabast terasest lõiketera, mis kestab kuni 4 kasutamiskuud*, et hoida seda värsket tunnet. Kui lõiketerale ilmub asendamise indikaator – väljutusikoon –, siis ei pruugi lõiketera toimivus enam optimaalne olla. Parima raseerimiskogemuse saamiseks on aeg kaaluda lõiketera vahetamist

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

161

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

09/01/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry zestaw w świetnej cenie! Polecam

Świetny zestaw początkowy dla osób o średnim lub miękkim zaroście. Uzupełnia domowy zestaw o dodatkowe końcówki do ciała.

Positiivsed omadused

Cena, dodatkowe nasadki do ciała

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

26/12/2024

Polska

Polska

Ostrza , które naprawdę robią Robotę. !!!

Powiem tak jak w tytule: Ostrza robią robotę i są bardzo dokładne i wytrzymałe Poza tym ich wymiana i regulacja jest dziecinnie prosta i całe golenie sprawia frajdę i przebiega bajecznie 😀 Cena też jest bardzo atrakcyjna

Positiivsed omadused

Łatwość użycia, wytrzymałość, komfort i bezpieczeństwo dla skóry,

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

22/10/2024

Polska

Polska

Łatwe golenie!

Ostrza solidne i ostre. Nakładki pozwalają na wszechstronne i łatwe golenia ciała.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks. Kui habet aetakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.