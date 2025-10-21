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OneBlade: trimmib, viimistleb, raseerib
Kõik seeriad
OneBlade Pro
Tootmine lõpetatud
Tugi
QP6510/20
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Kuidas ma tean, kas minu Philips OneBlade on täis laetud?
Kuidas tuleb Philips OneBlade’i puhastada?
Kas ma saan kasutada oma Philips OneBlade'i, kui see on ühendatud vooluvõrku?
Millal ma peaksin oma Philipsi OneBlade'i tera vahetama?
Kas võin kasutada oma Philipsi OneBlade'i märjalt või kuivalt?
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