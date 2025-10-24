30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Laetav liitiumioonaku
14 pikkusseadistusega täppiskamm
Märg- ja kuivkasutus
Digitaalne LED-ekraan
Näo- ja kehahoolduseks mõeldud Philips OneBlade piirab, kujundab ja raseerib mis tahes pikkuses karvu. Tänu ümaratele servadele ja libisevale kattekihile tagab see lihtsa ja mugava raseerimise. 200 korda sekundis liikuv lõiketera on tõhus isegi pikemate karvade lõikamisel.
Komplekti kuuluva reguleeritava täppiskammiga saate habet täiuslikult piirata ja saavutate ühtlase tulemuse. Valige üks 14 pikkusseadistusest, et saavutada kas ühepäevane habe, lühemaks piiratud habe või pikem habe. Piirake oma kehakarvu mis tahes suunas, kasutades külgeklõpsatavat kehakammi (3 mm).
Kahepoolse teraga saate sekunditega täpsed jooned, võimaldades teil näha igat lõigatavat karva.
Auhinnad
4.5
5-st
1034
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Krissu1
24/10/2025
Eesti
Kõik ühes habemeajamismasin
Väga mugav tööriist habeme ajamiseks! Kõik ühes masin, et habe piirata.
See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha
See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha
Mihkel k
11/06/2025
Eesti
Habemepõõsa haldjas, kes ei hammusta
Philips OneBlade 360 on nagu habemehaldjas – lõikab täpselt, aga ei hammusta. Väga mõnus kogemus, kindlalt parim taoline toode, mida olen kasutanud.
Positiivsed omadused
Turvaline blade, hea aku kestvus, vahva disain
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha
Mihkel
11/06/2025
Eesti
Lihtne kasutada ja turvaline masin
Väga turvaline ja lihtne karvu ajada! Saab kõik pinnad puhtaks, kiiremini kui kunagi varem. Aku kestvus on väga hea.
Positiivsed omadused
Hea aku kestvus, lihtne kasutada, turvaline, kiire töö
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6651/61 Nägu + keha
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6651/61 Nägu + keha
Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks. Kui habet aetakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.