TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet

Tootmine lõpetatud

OneBlade ProNägu + keha

QP6550/15

4.5
| (1034) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet

1 auhind

Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet
Philips OneBlade Pro Face + Body piirab, kujundab ja raseerib mis tahes pikkuses karvu. Seadmel on olemas näo jaoks mõeldud tera ja nahale mõeldud kaitsmega tera. Unustage erinevate vahendite kasutamine. OneBlade saab hakkama kõigega.
Kuva kõik eelised

Mõeldud lõikama habet, mitte nahka

Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses habet

  • Laetav liitiumioonaku

  • 14 pikkusseadistusega täppiskamm

  • Märg- ja kuivkasutus

  • Digitaalne LED-ekraan

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Näo- ja kehahoolduseks mõeldud Philips OneBlade piirab, kujundab ja raseerib mis tahes pikkuses karvu. Tänu ümaratele servadele ja libisevale kattekihile tagab see lihtsa ja mugava raseerimise. 200 korda sekundis liikuv lõiketera on tõhus isegi pikemate karvade lõikamisel.

Piirake

Piirake

Komplekti kuuluva reguleeritava täppiskammiga saate habet täiuslikult piirata ja saavutate ühtlase tulemuse. Valige üks 14 pikkusseadistusest, et saavutada kas ühepäevane habe, lühemaks piiratud habe või pikem habe. Piirake oma kehakarvu mis tahes suunas, kasutades külgeklõpsatavat kehakammi (3 mm).

Viimistlege servasid

Viimistlege servasid

Kahepoolse teraga saate sekunditega täpsed jooned, võimaldades teil näha igat lõigatavat karva.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image AWARD-3112060

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

1034

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

24/10/2025

Eesti

Eesti

Kõik ühes habemeajamismasin

Väga mugav tööriist habeme ajamiseks! Kõik ühes masin, et habe piirata.

See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha

See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha

11/06/2025

Eesti

Eesti

Habemepõõsa haldjas, kes ei hammusta

Philips OneBlade 360 on nagu habemehaldjas – lõikab täpselt, aga ei hammusta. Väga mõnus kogemus, kindlalt parim taoline toode, mida olen kasutanud.

Positiivsed omadused

Turvaline blade, hea aku kestvus, vahva disain

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha

11/06/2025

Eesti

Eesti

Lihtne kasutada ja turvaline masin

Väga turvaline ja lihtne karvu ajada! Saab kõik pinnad puhtaks, kiiremini kui kunagi varem. Aku kestvus on väga hea.

Positiivsed omadused

Hea aku kestvus, lihtne kasutada, turvaline, kiire töö

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6651/61 Nägu + keha

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6651/61 Nägu + keha

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks. Kui habet aetakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.