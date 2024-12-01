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19
p
Päevad
16
t
Tunnid
09
m
Minutid
32
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Looge oma stiil
Looge oma stiil Philipsi StyleShaveriga. Teie käeulatuses on kahe otsikuga habemepiirel ja pardel, millel on kõik vajalik, et luua soovitud stiiliga habemetüügas, viimistletud habe või raseerida nägu hoopis puhtaks.
0,5 mm seadistusvahed
Kahepoolne piirel
75 min juhtmeta kasut. / 4 h laadimist
Keskpiirliga pardel
Täismetallist piirel (32 mm) ja 12 pikkusseadega piiramiskamm võimaldavad saavutada täpselt soovitud habeme pikkuse. Kasutage reguleerimisratast, et lukustada eelistatud pikkusseaded. Nahasõbralike ümardatud äärtega ja vastupidav metallist piirel garanteerib täpse ja ühtlase lõikuse.
Uus kahepoolne raseerimistera muudab oma valitud stiili saavutamise lihtsaks. Keskpiirel haarab pikemaid ja tugevamaid karvu ning kaks ujuktera raseerivad ülejäänud piirkonna täiuslikult siledaks.
Eemaldage reguleeritav piiramiskamm ja leiate selle alt täismetallist kahepoolse piirli. Kasutage selle 32 mm külge suuremat jõudlust nõudvaks lõikuseks ning 15 mm külge täpseks tööks raskesti ligipääsetavates kohtades. Ümarad piiotsad kindlustavad teie nahale ühtlase puudutuse. Peenlõikus tagab nahalähedase lõikuse ja suurepärase tulemuse – ka kõige väiksemates detailides või piirkondades, nagu ninaalune või suu ümbrus.
4.5
5-st
30
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
Pawelski
01/12/2024
Polska
Używam ponad 10 lat i jest nie do zabicia!
Stary prawdziwy Philips robiony jeszcze porządnie i solidnie. Używam już od około 10 lat i działa! Bateria trzyma, ładuję ją raz na 1,5 miesiąca, od około 3 lat nie golę się codziennie, ale tak około 3 razy w miesiącu, lubię mieć lekki zarost. Mimo to bateria trzyma. Ten produkt jest nie do zajechania i nie mam zamiaru go wyrzucać, gdyż takiej maszynki już nie dostanę dzisiaj z tyloma funkcjami! Obecnie żebym miał to co mam tutaj musiałbym kupić 3 różne produkty, nonsens. Proszę o reaktywację modelu!!
Positiivsed omadused
Stary prawdziwy Philips nie do zabicia
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Kasutamise kuupäev 2022-12-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Kasutamise kuupäev 2022-12-01
Smakosz
05/05/2018
Polska
Bardzo dobry trymer + golarka
Super sprzęt jestem bardzo zadowolony z jego zakupu. W jednym urządzeniu mamy wszystko co potrzebne aby ogarnąć zarost i owłosienie naszej głowy. Bardzo przydatny szczególnie gdy dużo podróżujemy. Z czystym sumieniem polecam !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
scrabble
14/03/2017
Polska
Wiele korzyści w jednym urządzeniu.
Golarka PHILIPS QS6141/32 to urządzenie 2w1, ponieważ posiada jednocześnie trymer do modelowania brody. (Trymer) Posiada 12 ustawień długości od 0,5 do 10 milimetrów, co daje ogromne możliwości kreowania wizerunku. Przycinanie, modelowanie i golenie stało się bardzo proste. Po kilku godzinach ładowania, golarkę można wykorzystać wielokrotnie. Zawsze gotowa do użycia, lekka i wygodna w obsłudze. Maszynki manualne odeszły w zapomnienie :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer