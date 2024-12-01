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Tootmine lõpetatud

StyleShaverVeekindel pardel ja stiliseerija

QS6141/32

4.5

| (30) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet

Looge oma stiil

Looge oma stiil Philipsi StyleShaveriga. Teie käeulatuses on kahe otsikuga habemepiirel ja pardel, millel on kõik vajalik, et luua soovitud stiiliga habemetüügas, viimistletud habe või raseerida nägu hoopis puhtaks.

Kuva kõik eelised

Piirake, stiliseerige, raseerige - looge oma stiil

Looge oma stiil

  • 0,5 mm seadistusvahed

  • Kahepoolne piirel

  • 75 min juhtmeta kasut. / 4 h laadimist

  • Keskpiirliga pardel

Habeme- ja tüükapiirel: 12 pikkuseseadet vahemikus 0,5-10 mm

Habeme- ja tüükapiirel: 12 pikkuseseadet vahemikus 0,5-10 mm

Täismetallist piirel (32 mm) ja 12 pikkusseadega piiramiskamm võimaldavad saavutada täpselt soovitud habeme pikkuse. Kasutage reguleerimisratast, et lukustada eelistatud pikkusseaded. Nahasõbralike ümardatud äärtega ja vastupidav metallist piirel garanteerib täpse ja ühtlase lõikuse.

Uue raseerimisvõrega pardel raseerib kuni 20% kiiremini

Uue raseerimisvõrega pardel raseerib kuni 20% kiiremini

Uus kahepoolne raseerimistera muudab oma valitud stiili saavutamise lihtsaks. Keskpiirel haarab pikemaid ja tugevamaid karvu ning kaks ujuktera raseerivad ülejäänud piirkonna täiuslikult siledaks.

32 mm või 15 mm täismetallist piirel täiuslikuks tulemuseks

32 mm või 15 mm täismetallist piirel täiuslikuks tulemuseks

Eemaldage reguleeritav piiramiskamm ja leiate selle alt täismetallist kahepoolse piirli. Kasutage selle 32 mm külge suuremat jõudlust nõudvaks lõikuseks ning 15 mm külge täpseks tööks raskesti ligipääsetavates kohtades. Ümarad piiotsad kindlustavad teie nahale ühtlase puudutuse. Peenlõikus tagab nahalähedase lõikuse ja suurepärase tulemuse – ka kõige väiksemates detailides või piirkondades, nagu ninaalune või suu ümbrus.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

30

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

01/12/2024

Polska

Polska

Używam ponad 10 lat i jest nie do zabicia!

Stary prawdziwy Philips robiony jeszcze porządnie i solidnie. Używam już od około 10 lat i działa! Bateria trzyma, ładuję ją raz na 1,5 miesiąca, od około 3 lat nie golę się codziennie, ale tak około 3 razy w miesiącu, lubię mieć lekki zarost. Mimo to bateria trzyma. Ten produkt jest nie do zajechania i nie mam zamiaru go wyrzucać, gdyż takiej maszynki już nie dostanę dzisiaj z tyloma funkcjami! Obecnie żebym miał to co mam tutaj musiałbym kupić 3 różne produkty, nonsens. Proszę o reaktywację modelu!!

Positiivsed omadused

Stary prawdziwy Philips nie do zabicia

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Kasutamise kuupäev 2022-12-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Kasutamise kuupäev 2022-12-01

05/05/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry trymer + golarka

Super sprzęt jestem bardzo zadowolony z jego zakupu. W jednym urządzeniu mamy wszystko co potrzebne aby ogarnąć zarost i owłosienie naszej głowy. Bardzo przydatny szczególnie gdy dużo podróżujemy. Z czystym sumieniem polecam !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

14/03/2017

Polska

Polska

Wiele korzyści w jednym urządzeniu.

Golarka PHILIPS QS6141/32 to urządzenie 2w1, ponieważ posiada jednocześnie trymer do modelowania brody. (Trymer) Posiada 12 ustawień długości od 0,5 do 10 milimetrów, co daje ogromne możliwości kreowania wizerunku. Przycinanie, modelowanie i golenie stało się bardzo proste. Po kilku godzinach ładowania, golarkę można wykorzystać wielokrotnie. Zawsze gotowa do użycia, lekka i wygodna w obsłudze. Maszynki manualne odeszły w zapomnienie :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

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