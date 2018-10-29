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RQ1085/22
Jet Clean'i süsteemiga
Pardlipea kolm sõltumatult painduvat raseerimispead järgivad täielikult liikumissuunda. See ainulaadne kombinatsioon kindlustab optimaalse kontakti kumera piirkonna nahaga, et raseerida ka kõige probleemsemaid kaelakarvu.
Triple-Tracki raseerimispea kolm raseerimisrada suurendavad võrreldes tavalise, üherajalise pöörleva raseerimispeaga raseerimispinda 50%.
Pardli kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.
Auhinnad
Arvustused
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.