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  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
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  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!

Tootmine lõpetatud

arcitecPardel

RQ1095/22

5
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
Meestele, kes soovivad ainult parimat. arcitec-pardel ühendab Flex & Pivot toime ja Triple-track raseerimispea täiuslikult madalaks raseerimiseks, isegi kaelal.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Täiuslikult madal lõige, isegi kaelal

Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!

  • Jet Clean'i süsteemiga

  • LED-ekraaniga

Flex & Pivot Action järgib iga kumerust

Flex & Pivot Action järgib iga kumerust

Pardlipea kolm sõltumatult painduvat raseerimispead järgivad täielikult liikumissuunda. See ainulaadne kombinatsioon kindlustab optimaalse kontakti kumera piirkonna nahaga, et raseerida ka kõige probleemsemaid kaelakarvu.

Triple-Tracki raseerimispead 50% suurema raseerimispinnaga

Triple-Tracki raseerimispead 50% suurema raseerimispinnaga

Triple-Tracki raseerimispea kolm raseerimisrada suurendavad võrreldes tavalise, üherajalise pöörleva raseerimispeaga raseerimispinda 50%.

Tehnoloogia Super Lift & Cut

Tehnoloogia Super Lift & Cut

Pardli kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image AWARD-612375

Arvustused

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5.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!!!

Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu

Positiivsed omadused

Ergonomia

Negatiivsed omadused

Póki co to bez wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele arcitec RQ1095/22 Electric shaver

21/11/2017

Polska

Polska

Idealna

Witam szczerze mogę napisać ze najlepsza golarka użytkuje ja 9 rok bateria trzyma miesiącami

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele arcitec RQ1095/22 Electric shaver

04/10/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Rewelacja :D

Elegancki, rewelacyjna jakość wykonania i golenia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele arcitec RQ1095/22 Electric shaver

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 