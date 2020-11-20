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Tootmine lõpetatud
Jet Clean'i süsteemiga
LED-ekraaniga
Pardlipea kolm sõltumatult painduvat raseerimispead järgivad täielikult liikumissuunda. See ainulaadne kombinatsioon kindlustab optimaalse kontakti kumera piirkonna nahaga, et raseerida ka kõige probleemsemaid kaelakarvu.
Triple-Tracki raseerimispea kolm raseerimisrada suurendavad võrreldes tavalise, üherajalise pöörleva raseerimispeaga raseerimispinda 50%.
Pardli kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.
Auhinnad
5.0
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
lavvina
20/11/2020
Polska
Rewelacja!!!
Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu
Positiivsed omadused
Ergonomia
Negatiivsed omadused
Póki co to bez wad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Adamss
21/11/2017
Polska
Idealna
Witam szczerze mogę napisać ze najlepsza golarka użytkuje ja 9 rok bateria trzyma miesiącami
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Miho76
04/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Rewelacja :D
Elegancki, rewelacyjna jakość wykonania i golenia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.