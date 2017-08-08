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Tootmine lõpetatud
DualPrecision ja GyroFlex 2D
40 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
DualPrecisioni lõiketerad raseerivad mugavalt nii pikad kui ka lühikesed karvad. 1. Avad on pikkade karvade jaoks. 2. Augud lühikeste karvade jaoks.
Philipsi pardli sisseehitatud kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.
Pardli GyroFlex 2D piirjooni järgiv süsteem kohandub hõlpsalt teie näo kumerustega, vähendades survet ja ärritust nahalähedaseks raseerimiseks.
4.4
5-st
57
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
maxisuszi
08/08/2017
Polska
Prawie trzy lata bez zarzutu
Witam Używałem golarki prawie trzy lata, nadal działa bez zarzutu, ale zgubiłem ładowarkę i nie potrafię dokupić. Po wielokrotnych próbach musiałem kupić nową. Seria 5000 oby była godną następczynią.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Aneriii
19/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
PORĘCZNA, WYDAJNA I SKUTECZNA
MĄŻ JEST BARDZO ZADOWOLONY Z GOLARKI,PRODUKT DŁUGO WYTRZYMUJE BEZ ŁADOWANIA, DOBRZE GOLI, JEST PORĘCZNA, NO I SUPER , ŻE MOŻNA UŻYWAĆ NA SUCHO I MOKRO ALE I TAK W WIĘKSZOŚCI MĄŻ UŻYWA TYLKO NA SUCHO.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
bodzio565
04/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
jest nie zawodna cicha w użyciu idealna
polecam innym napewno nie bedą narzekać na wybór, jest lekka, dobrze goli szybko sie ładuje
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.