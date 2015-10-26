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Tootmine lõpetatud
DualPrecision ja GyroFlex 2D
45 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
DualPrecisioni lõiketerad raseerivad mugavalt nii pikad kui ka lühikesed karvad. 1. Avad on pikkade karvade jaoks. 2. Augud lühikeste karvade jaoks.
Philipsi pardli sisseehitatud kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.
Pardli GyroFlex 2D piirjooni järgiv süsteem kohandub hõlpsalt teie näo kumerustega, vähendades survet ja ärritust nahalähedaseks raseerimiseks.
4.2
5-st
65
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
aakarol
26/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Super maszynka
Wcześniej używałem maszynki innej znanej firmy serii 3 i nie ma co porównywać.Poprzednia maszynka miała problemy z goleniem w ciężko dostępnych miejscach np.na szyi za to philips nie ma z tym problemów.Do tego jest cicha i szybko goli.Jak najbardziej polecam!
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Dolar
26/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Super maszynka
Wcześniej używałem maszynki innej znanej firmy serii 3 i nie ma co porównywać.Poprzednia maszynka miała problemy z goleniem w ciężko dostępnych miejscach np.na szyi za to philips nie ma z tym problemów.Do tego jest cicha i szybko goli.Jak najbardziej polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
youpiter
25/05/2015
Polska
Rewelacyjna do codziennego użytku
Prosta w obsłudze , idealne golenie ( nigdy nie przypuszczałem , że golarka może tak dokładnie golić ) łatwość w utrzymaniu idealnej czystości urządzenia , super kształt i wygląd . Rewelacyjne golenie na każdej płaszczyźnie , dokładna , cicha - po prostu SUPER !!!
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.