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  • Pehme puudutus, sile nahk
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  • Pehme puudutus, sile nahk
  • Pehme puudutus, sile nahk
  • Pehme puudutus, sile nahk
  • Pehme puudutus, sile nahk
  • Pehme puudutus, sile nahk
  • Pehme puudutus, sile nahk
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  • Pehme puudutus, sile nahk
  • Pehme puudutus, sile nahk
  • Pehme puudutus, sile nahk
  • Pehme puudutus, sile nahk
  • Pehme puudutus, sile nahk

Tootmine lõpetatud

Shaver series 7000 SensoTouchMärg- ja kuivkasutusega pardel

RQ1155/16

4.5
| (101) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Pehme puudutus, sile nahk
Philipsi Shaver Series 7000 pardel raseerib pehmelt ja ühtlaselt. Süsteem GyroFlex 2D kohandub hõlpsalt näo kumerustega ja raseerib DualPrecisioni otsakutega ka lühimad karvad.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Pehme puudutus, sile nahk

  • DualPrecision ja GyroFlex 2D

  • 50 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

  • Täppispiirel ja kott

Lõikamisavad ja - augud eemaldavad ka kõige lühemad karvad.

Lõikamisavad ja - augud eemaldavad ka kõige lühemad karvad.

DualPrecisioni lõiketerad raseerivad mugavalt nii pikad kui ka lühikesed karvad. 1. Avad on pikkade karvade jaoks. 2. Augud lühikeste karvade jaoks.

Suurepärased Lift & Cut terad tõstavad karvad üles, et neid saaks veelgi nahalähedasemalt raseerida

Suurepärased Lift & Cut terad tõstavad karvad üles, et neid saaks veelgi nahalähedasemalt raseerida

Philipsi pardli sisseehitatud kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.

Kahes suunas liikuvad painduvad raseerimispead kohanduvad hõlpsasti

Kahes suunas liikuvad painduvad raseerimispead kohanduvad hõlpsasti

Pardli GyroFlex 2D piirjooni järgiv süsteem kohandub hõlpsalt teie näo kumerustega, vähendades survet ja ärritust nahalähedaseks raseerimiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

101

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

11/07/2019

Lietuva

Lietuva

RQ1155/16

Labai puiki barzdaskutė. Jei vertinti pagal kainos ir kokybės santykį tai ko gero geriausias gaminys. Apskritai visi Philips gaminiai aukščiausios kokybės. Anksčiau turėjau barzdaskutę, kuria naudojausi ne mažiau kaip 20 metų be jokių problemų (dabar jai jau 29 metai) ir būčiau dabar dar naudojesis, bet neradau niekur pirkti peiliukų bloko, nes mano pradėjo truputį pešti plaukus, o šiaip ji ir dabar dar veikianti.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

31/03/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

jest super

Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.

Positiivsed omadused

bateria, wyglad, funkcjonalnosc

Negatiivsed omadused

raczej brak

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

04/11/2020

Polska

Polska

Super sprzęt

Wybralem golarke philips ponieważ kilka golarek rynkowych ktore zakupilem nie spełniały moich oczekiwań i to byl ostatni zakup ktory odmienil moja ocenę.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 