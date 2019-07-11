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Tootmine lõpetatud
DualPrecision ja GyroFlex 2D
50 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Täppispiirel ja kott
DualPrecisioni lõiketerad raseerivad mugavalt nii pikad kui ka lühikesed karvad. 1. Avad on pikkade karvade jaoks. 2. Augud lühikeste karvade jaoks.
Philipsi pardli sisseehitatud kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.
Pardli GyroFlex 2D piirjooni järgiv süsteem kohandub hõlpsalt teie näo kumerustega, vähendades survet ja ärritust nahalähedaseks raseerimiseks.
4.5
5-st
101
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
ricardasd
11/07/2019
Lietuva
RQ1155/16
Labai puiki barzdaskutė. Jei vertinti pagal kainos ir kokybės santykį tai ko gero geriausias gaminys. Apskritai visi Philips gaminiai aukščiausios kokybės. Anksčiau turėjau barzdaskutę, kuria naudojausi ne mažiau kaip 20 metų be jokių problemų (dabar jai jau 29 metai) ir būčiau dabar dar naudojesis, bet neradau niekur pirkti peiliukų bloko, nes mano pradėjo truputį pešti plaukus, o šiaip ji ir dabar dar veikianti.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Tajusza
31/03/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
jest super
Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.
Positiivsed omadused
bateria, wyglad, funkcjonalnosc
Negatiivsed omadused
raczej brak
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
ZM27
04/11/2020
Polska
Super sprzęt
Wybralem golarke philips ponieważ kilka golarek rynkowych ktore zakupilem nie spełniały moich oczekiwań i to byl ostatni zakup ktory odmienil moja ocenę.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.