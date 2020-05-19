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Sekundid
Tootmine lõpetatud
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Philipsi pardli maksimaalse sooritusvõime säilitamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.
Pardli hõõrdumistunnet vähendav SkinGlide'i raseerimispind libiseb sujuvalt mööda nahka ja tagab nahalähedase raseerimistulemuse lihtsa vaevaga.
Pardli Aquateci tihend võimaldab teil valida mugava kuiv- või värskendava märgraseerimise vahel. Raseerimisgeeli või -vahu kasutamine lisab nahale meeldivat tunnet.
Pardli GyroFlex 2D piirjooni järgiv süsteem kohandub hõlpsalt teie näo kumerustega, vähendades survet ja ärritust nahalähedaseks raseerimiseks.
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Veselka44
19/05/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
S touto novou hlavou je strojek zase jako nový
zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký
Positiivsed omadused
očekávání se splnilo
Negatiivsed omadused
žádné
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Kasutamise kuupäev 2020-04-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Kasutamise kuupäev 2020-04-19
Radu1960
29/05/2019
România
Produsul are caracteristici foarte bune.
Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
JakubH
27/02/2019
Česká republika
Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok
Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava