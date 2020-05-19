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Tootmine lõpetatud

Pardlipea

RQ11/40

4.7

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Uuendage paremateks tulemusteks

Philipsi pardli maksimaalse sooritusvõime säilitamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.

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Uuendage paremateks tulemusteks

Tänu siledale, hõõrdumistunnet vähendavale SkinGlide'ile on ärritus võimalikult väike

Tänu siledale, hõõrdumistunnet vähendavale SkinGlide'ile on ärritus võimalikult väike

Pardli hõõrdumistunnet vähendav SkinGlide'i raseerimispind libiseb sujuvalt mööda nahka ja tagab nahalähedase raseerimistulemuse lihtsa vaevaga.

Aquateci tihend mugavaks kuiv- ja värskendavaks märgraseerimiseks

Aquateci tihend mugavaks kuiv- ja värskendavaks märgraseerimiseks

Pardli Aquateci tihend võimaldab teil valida mugava kuiv- või värskendava märgraseerimise vahel. Raseerimisgeeli või -vahu kasutamine lisab nahale meeldivat tunnet.

GyroFlex 2D süsteem kohandub hõlpsalt kumerustega

GyroFlex 2D süsteem kohandub hõlpsalt kumerustega

Pardli GyroFlex 2D piirjooni järgiv süsteem kohandub hõlpsalt teie näo kumerustega, vähendades survet ja ärritust nahalähedaseks raseerimiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
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19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

S touto novou hlavou je strojek zase jako nový

zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký

Positiivsed omadused

očekávání se splnilo

Negatiivsed omadused

žádné

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Kasutamise kuupäev 2020-04-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Kasutamise kuupäev 2020-04-19

29/05/2019

România

România

Produsul are caracteristici foarte bune.

Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok

Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

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