30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
RQ1280/17
UltraTrack ja GyroFlex 3D
60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Täppispiirel
Pardli GyroFlex 3D kumerusi järgivad pead kohanduvad sujuvalt iga näokumerusega, vähendades survet ja nahaärritust.
Nahalähedase ja nahka vähem ärritava raseerimistulemuse jaoks on raseerimispeadel kolm raseerimisrada: pilud tavaliste karvade jaoks, kanalid pikkade ja naha ligi hoidvate karvade jaoks ning avad lühikese habemetüüka jaoks näol.
Pardli Aquateci tihend võimaldab teil valida mugava kuiv- või värskendava märgraseerimise vahel. Raseerimisgeeli või -vahu kasutamine lisab nahale meeldivat tunnet.
4.5
5-st
2
Auhinnad
25/10/2019
Česká republika
Kinnitatud ostja
Výrobek je skvělý
Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.
Positiivsed omadused
Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.
Negatiivsed omadused
Nic na něj neseženete
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
radzik35
22/09/2013
Polska
Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.
Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.