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  • Parim raseerimiskogemus

Tootmine lõpetatud

Shaver series 9000 SensoTouchMärg- ja kuivkasutusega pardel

RQ1280/17

4.5
| (2) Auhinnad
Parim raseerimiskogemus
Meie pardlite tippmudel SensoTouch 3D RQ1280 pakub teile ülimat raseerimiskogemust. Süsteem GyroFlex 3D järgib iga teie näokumerust ja raseerib UltraTracki raseerimispeade abil iga karva vaid mõne tõmbega.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

süsteemiga GyroFleX 3D

Parim raseerimiskogemus

  • UltraTrack ja GyroFlex 3D

  • 60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

  • Täppispiirel

Philips GyroFlex 3D süsteem kohandub sujuvalt iga kumerusega

Philips GyroFlex 3D süsteem kohandub sujuvalt iga kumerusega

Pardli GyroFlex 3D kumerusi järgivad pead kohanduvad sujuvalt iga näokumerusega, vähendades survet ja nahaärritust.

UltraTracki raseerimispead haaravad kinni igast karvast vaid mõne tõmbega

UltraTracki raseerimispead haaravad kinni igast karvast vaid mõne tõmbega

Nahalähedase ja nahka vähem ärritava raseerimistulemuse jaoks on raseerimispeadel kolm raseerimisrada: pilud tavaliste karvade jaoks, kanalid pikkade ja naha ligi hoidvate karvade jaoks ning avad lühikese habemetüüka jaoks näol.

Aquateci tihend mugavaks kuiv- ja värskendavaks märgraseerimiseks

Aquateci tihend mugavaks kuiv- ja värskendavaks märgraseerimiseks

Pardli Aquateci tihend võimaldab teil valida mugava kuiv- või värskendava märgraseerimise vahel. Raseerimisgeeli või -vahu kasutamine lisab nahale meeldivat tunnet.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

2

Auhinnad

3
2
1

25/10/2019

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek je skvělý

Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.

Positiivsed omadused

Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.

Negatiivsed omadused

Nic na něj neseženete

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.

Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 