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Tootmine lõpetatud

Pardlipea

RQ12/70

3
| (12) Auhinnad
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Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näol 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus.
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Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.

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Asenduspardlipea SensoTouch 3D pardlitele

Asenduspardlipea SensoTouch 3D pardlitele

RQ12 pardlipea ühildub kõigi SensoTouch 3D (RQ12xx) ja Arcitec (RQ10xx) pardlitega.

Meie parim raseerimissüsteem 1- kuni 3-päevasele habemele

Meie parim raseerimissüsteem 1- kuni 3-päevasele habemele

Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. V-Track Precision PRO lõiketerad suunavad ühe- kuni kolmepäevase habeme iga karva õrnalt parimasse asendisse, sealhulgas isegi nahalähedaselt asetuvad ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine* väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.

Pead painduvad 8 eri suunas, et tagada suurepärane tulemus

Pead painduvad 8 eri suunas, et tagada suurepärane tulemus

8-suunalised ContourDetecti raseerimispead järgivad iga teie näo ja kaela kontuuri. Raseerite iga tõmbega 20% rohkem karvu. Tulemuseks on ülimalt nahalähedane ja sile raseerimine.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

12

Auhinnad

4

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок

06/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/60 Бръснещ блок

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/60 Бръснещ блок

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.