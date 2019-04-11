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Tootmine lõpetatud
RQ12/70
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RQ12 pardlipea ühildub kõigi SensoTouch 3D (RQ12xx) ja Arcitec (RQ10xx) pardlitega.
Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. V-Track Precision PRO lõiketerad suunavad ühe- kuni kolmepäevase habeme iga karva õrnalt parimasse asendisse, sealhulgas isegi nahalähedaselt asetuvad ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine* väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.
8-suunalised ContourDetecti raseerimispead järgivad iga teie näo ja kaela kontuuri. Raseerite iga tõmbega 20% rohkem karvu. Tulemuseks on ülimalt nahalähedane ja sile raseerimine.
3.0
5-st
12
Auhinnad
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок
Владимир1969
10/04/2019
Україна
Универсальная головка. Мне подошла.
Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок
pepo64
06/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele RQ12/60 Бръснещ блок
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele RQ12/60 Бръснещ блок