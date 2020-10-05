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  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
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  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
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  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine
  • Sujuv libisemine, õrn raseerimine

Tootmine lõpetatud

Shaver series 7000Märg- ja kuivkasutusega pardel

S7310/12

4.4
| (545) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Sujuv libisemine, õrn raseerimine
Philipsi seeria 7000 tooted kaitsevad peamiste nähaärrituse märkide eest. Tänu hõõrumisvastase kattega SkinGlide’i rõngastele libiseb pardel näol hästi. Selle terad lõikavad naha lähedalt ja kaitsevad nahka, isegi kolmepäevase habeme puhul.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Philipsi nr 1 toode tundlikule nahale*

Sujuv libisemine, õrn raseerimine

  • SkinGlide’i rõngad

  • GentlePrecisionPRO lõiketerad

  • SmartClicki täppispiirel

SkinGlide’i rõngaste hõõrdumisvastane pinnakate tagab sujuva libisemise

SkinGlide’i rõngaste hõõrdumisvastane pinnakate tagab sujuva libisemise

Hõõrdumisvastaste mikroosakestega kaetud SkinGlide’i rõngad muudavad raseerimise mugavamaks. Tuhanded pisikesed läbipaistvad pallikesed vähendavad hõõrdumist, kui pardel nahaga kokku puutub. Pardel libiseb sujuvalt ja kaitseb nahka ärrituse eest.

Lõiketerad kaitsevad nahka ja lõikavad isegi kolmepäevast habet

Lõiketerad kaitsevad nahka ja lõikavad isegi kolmepäevast habet

Meie uues lõikamissüsteemis kasutatakse naha kaitsetehnoloogiat, mis lõikab ainult karvu, mitte nahka. V-kujulised lõiketerad suunavad sujuvaks raseerimiseks naha teradest eemale – seda isegi kolmepäevase habeme puhul.

5 suunas liikuvad paindlikud raseerimispead jälgivad näokontuure, avaldades vähem survet

5 suunas liikuvad paindlikud raseerimispead jälgivad näokontuure, avaldades vähem survet

Meie pardli raseerimispead liiguvad sujuvalt 5 suunas, jälgides kõiki näo- ja kaelakontuure. Kuna nahalähedaseks raseerimiseks piisab väiksemast survest, on nahaärrituse oht minimaalne.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.4

5-st

545

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

05/10/2020

Eesti

Eesti

Suurepärane

Sai kingitud mehele ja oleme väga rahul. Lihtne ja mugav kasutada, puhastada ning näeb imehea välja.

Positiivsed omadused

Hea välimus, lihtne ja mugav kasutada ja puhastada

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7780/64 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7780/64 Märg- ja kuivkasutusega pardel

09/09/2018

Eesti

Eesti

mugav ennast pügada

Pardel ei kitku karvu. Mugav puhastada - lihtsalt vee alt läbi ja puhas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7370/12 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7370/12 Märg- ja kuivkasutusega pardel

06/05/2017

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Väga mugav ja käepärane

Hea vutlariga reisil kaasas kanda. Koduses kasutuses laadimis- ja hooldusdokk ülimugav.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7780/64 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7780/64 Märg- ja kuivkasutusega pardel

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. Philipsi toode nr 1 tundlikule nahahale - võrreldes teiste Philipsi raseerijatega

  2. Vähendas hõõrdumist 90% katses osalenud meestel - võrreldes Philipsi eelneva mudeliga, katsetatud Hollandis aastal 2014.