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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SkinGlide’i rõngad
GentlePrecisioni terad
BeardAdapti andur
Isiklik raseerimisplaan
Nautige sujuvat libisemist tänu Philipsi täiustatud mikroosakeste tehnoloogiale. Aerodünaamilisest liuglemisest inspiratsiooni saanud raseerimisrõngad on kaetud tuhandete väikeste läbipaistvate pallikestega, mis tagavad maksimaalse mugavuse.
Tundlikule nahale mõeldud elektriline pardel on varustatud GentlePrecisioni teradega, et minimeerida nahaärritust ja korduvaid tõmbeid nahal. Seda isegi 3-päeva vanuseid habemetüükaid raseerides.
See elektriline pardel on varustatud BeardAdapt anduriga, mis tunnetab teie habeme tihedust. Seejärel reguleerib see võimsust pooleliolevale tööle vastavalt automaatselt. Lihtne.
4.7
5-st
194
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
E.A..
28/12/2019
Eesti
Toode sobib väga hästi tundlikule nahale
Ajab väga nahalähedaselt ilma ärrituseta ja kiirelt
Positiivsed omadused
Kiire, vaikne, hea aku
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Arnold
07/08/2019
Eesti
Tundlikule nahale meelepärane
Tundlikule nahale väga hea pardel. Ei katku ja saab kiirelt habeme ära aetud.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jone1972
05/03/2021
Lietuva
Super atlieka savo darbą
Rekomenduoju tikrai verta įsigyti,atitiko viską kaip reklamoj.
Positiivsed omadused
Pranoko lūkeščius
Negatiivsed omadused
Nėra
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7930/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7930/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.