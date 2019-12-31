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Tootmine lõpetatud
Erakordne helitugevus
Vastupidav ja kaasaskantav Philips ShoqBox SB500 Bluetooth-kõlar on suurepärane heliseade pidutsejatele, kes rütmi endaga kõikjale kaasa toovad! Võimas helitugevus, jõuline bass ning LED-tuli, mis põleb muusika rütmis.
Bluetooth®
Vee- ja löögikindel
Värvilised tuled
Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ja saate kõlari kaudu rääkida. Helistage kas kodus või peol oma sõpradele – see toimib mõlemal juhul suurepäraselt.
Astuge valgusesse ning tundke tümpsuvate rütmide ja eredate tulede jõudu. Muusika rütmis vilkuvad mitmevärvilised LED-tuled äratavad teie muusika ellu ja lisavad peole uue mõõtme. Või kui eelistate hoopis pimedas tantsida, siis ka see on võimalik – lihtsalt vajutage lülitit ja tuled kustuvad.
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
4.6
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
jacek7834
31/12/2019
Polska
ok
Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.
See arvustus tehti tootele ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2019-11-30
See arvustus tehti tootele ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2019-11-30
Łuki03
14/01/2019
Polska
Bardzo ciekawy i oryginalny kształt
Głośnik jak za taka cenę jest ok , gra czysto i przyjemnie dla ucha. Potrafi być bardzo głośny po odpaleniu dodatkowej funkcji SHOQ.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
SpiceX
04/08/2024
Україна
Чудова колонка
Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Kasutamise kuupäev 2022-08-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Kasutamise kuupäev 2022-08-04