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Tootmine lõpetatud

ShoqBoxjuhtmeta kaasaskantav kõlar

SB500M/00

4.6

| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Erakordne helitugevus

Vastupidav ja kaasaskantav Philips ShoqBox SB500 Bluetooth-kõlar on suurepärane heliseade pidutsejatele, kes rütmi endaga kõikjale kaasa toovad! Võimas helitugevus, jõuline bass ning LED-tuli, mis põleb muusika rütmis.

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Erakordne helitugevus

  • Bluetooth®

  • Vee- ja löögikindel

  • Värvilised tuled

Sisseehitatud mikrofon vabakäekõnede jaoks

Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ja saate kõlari kaudu rääkida. Helistage kas kodus või peol oma sõpradele – see toimib mõlemal juhul suurepäraselt.

Tulede rütmis! Mitmevärvilised LED-tuled vilguvad muusika rütmis

Tulede rütmis! Mitmevärvilised LED-tuled vilguvad muusika rütmis

Astuge valgusesse ning tundke tümpsuvate rütmide ja eredate tulede jõudu. Muusika rütmis vilkuvad mitmevärvilised LED-tuled äratavad teie muusika ellu ja lisavad peole uue mõõtme. Või kui eelistate hoopis pimedas tantsida, siis ka see on võimalik – lihtsalt vajutage lülitit ja tuled kustuvad.

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

31/12/2019

Polska

Polska

ok

Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.

See arvustus tehti tootele ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2019-11-30

See arvustus tehti tootele ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2019-11-30

14/01/2019

Polska

Polska

Bardzo ciekawy i oryginalny kształt

Głośnik jak za taka cenę jest ok , gra czysto i przyjemnie dla ucha. Potrafi być bardzo głośny po odpaleniu dodatkowej funkcji SHOQ.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

04/08/2024

Україна

Україна

Чудова колонка

Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Kasutamise kuupäev 2022-08-04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Kasutamise kuupäev 2022-08-04

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.