30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Ainult kehal kasutamiseks
15 minutit säärte töötlemiseks
Vastupidavus üle 100 000 valgusimpulsi
Eriti pikk juhe
Philips Lumea rakendab karvajuurele õrnu valgusimpulsse. Selle tagajärjel langevad karvad loomulikul teel välja ja karvade taaskasv pidurdub. Selle töötluse regulaarne kordamine hoiab teie naha igapäevaselt sileda.
Meie kliinilised uuringud on näidanud märkimisväärset karvakasvu vähenemist vaid nelja kaks korda nädalas tehtava töötlusega, mille tulemuseks on sile, karvavaba nahk. Tulemuste säilitamiseks korrake lihtsalt vajaduse korral töötlemist. Töötlemiste intervall võib teie karvakasvust olenevalt varieeruda.
Philips Lumea kasutab uuenduslikku valgustehnoloogiat IPL (intensiivne pulseeriv valgus), mis on arendatud ilusalongides kasutatava tehnoloogia põhjal. Philips kohandas selle tehnoloogia ohutult ja efektiivselt koduses mugavuses kasutamiseks. Selle läbimurdelise karvaeemaldussüsteemi loomisel tegi Philips lähedast koostööd juhtivate nahaarstidega. Rohkem kui 10 aasta jooksul viisime läbi laiaulatusliku tarbijauuringu, milles osales rohkem kui 2000 naist.
Auhinnad
4.5
5-st
1180
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Gloria24
28/03/2022
Eesti
Lõpuks ometi midagi, mis minu jaoks ka töötab!
Mul on nii hea meel, et leidsin enda jaoks midagi, mis lõpuks töötab. Olen proovinud erinevaid karvaeemalduse tooteid ja miski pole siiani toiminud, sest mul on liiga tugevad karvad. Lumeat olen nüüdseks kasutanud juba 4 nädalat ja olen üllatunud, kui hea tulemused see annab! Varasemalt olen pidanud iga päev raseerima, mis on minu jaoks olnud liiga tüütu ja aeganõudev. Lumeaga pole ma pidanud mitu päeva žiletti kasutama ja mu nahk on nüüd ka palju siledam. Ma ei saa seda toodet pärsi lõpuni hinnata, kuid jätkan selle kasutamist vastavalt soovitustele.
Positiivsed omadused
Mugav kasutada
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL fotoepilaator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL fotoepilaator
16/07/2025
Latvija
Kinnitatud ostja
Ietaupa laiku, naudu un sápes ilgtermiņā
Jo liston i vairák kà 2vusgadus, un pèc katra lietoßanas pazuda apmatojums. Ir daudzvieglák dismantle lídzkeli, kas nerada sàpes, i etaila naudu ilgtermina, un nab bieźi jàlieto.
Positiivsed omadused
Ietaupa naudu ilgtermiñá, viegli lietot, nesápíhw, nav daudz jàskujas
Negatiivsed omadused
Iespèjams domá, ka letak ir izmantot sibelius- bet tomer nav nedz vertiba, ne rezultats.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce
Perfektais
15/11/2017
Latvija
Izcila prece.
Ierīces efektivitāte sasniedz vēlamo rezultātu. Ērta lietošana.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce