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Lumea IPL 7000 SeriesIPL – fotoepilaator

SC1997/00

4.5
| (1180) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Suurepärased tulemused, suur väärtus
Meie Lumea IPL 7000 seeriaga saate karvadeta sileda naha. Erinevate kehapiirkondade jaoks mõeldud tarvikute abil on hooldused õrnad ja tõhusad.
Kuva kõik eelised

100-päevane raha tagasi garantii

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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Nautige karvavaba siledat nahka 18 kuud*

Suurepärased tulemused, suur väärtus

  • 5 intensiivsus taset

  • 2 tarvikut: keha, nägu

  • Lumea IPL rakendus

  • Juhtmega kasutamine

Kiired tulemused iga 2 nädala tagant tehtava protseduuriga

Kiired tulemused iga 2 nädala tagant tehtava protseduuriga

Alustage algfaasis 4 protseduuriga iga 2 nädala tagant – see on poole vähem kui muude kaubamärkide puhul. Seejärel korrake protseduuri tulemuste säilitamiseks kord kuus.

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Mugava kasutuskogemuse saamiseks saate leida sobiva 5 tugevuseastme seast. Nahatooni andur ei lase teil töödelda nahapiirkondi, mis on IPL-hoolduse jaoks tumedad.

Eriti pikk kaabel tagab kasutamise ajal suurema paindlikkuse

Eriti pikk kaabel tagab kasutamise ajal suurema paindlikkuse

Mugav kasutada tänu eriti pikale juhtmele, mis tagab hõlpsa juurdepääsu ja parema liikumisvõime.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

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Arvustused

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4.5

5-st

1180

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

28/03/2022

Eesti

Eesti

Lõpuks ometi midagi, mis minu jaoks ka töötab!

Mul on nii hea meel, et leidsin enda jaoks midagi, mis lõpuks töötab. Olen proovinud erinevaid karvaeemalduse tooteid ja miski pole siiani toiminud, sest mul on liiga tugevad karvad. Lumeat olen nüüdseks kasutanud juba 4 nädalat ja olen üllatunud, kui hea tulemused see annab! Varasemalt olen pidanud iga päev raseerima, mis on minu jaoks olnud liiga tüütu ja aeganõudev. Lumeaga pole ma pidanud mitu päeva žiletti kasutama ja mu nahk on nüüd ka palju siledam. Ma ei saa seda toodet pärsi lõpuni hinnata, kuid jätkan selle kasutamist vastavalt soovitustele.

Positiivsed omadused

Mugav kasutada

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL fotoepilaator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL fotoepilaator

16/07/2025

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Ietaupa laiku, naudu un sápes ilgtermiņā

Jo liston i vairák kà 2vusgadus, un pèc katra lietoßanas pazuda apmatojums. Ir daudzvieglák dismantle lídzkeli, kas nerada sàpes, i etaila naudu ilgtermina, un nab bieźi jàlieto.

Positiivsed omadused

Ietaupa naudu ilgtermiñá, viegli lietot, nesápíhw, nav daudz jàskujas

Negatiivsed omadused

Iespèjams domá, ka letak ir izmantot sibelius- bet tomer nav nedz vertiba, ne rezultats.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce

15/11/2017

Latvija

Latvija

Izcila prece.

Ierīces efektivitāte sasniedz vēlamo rezultātu. Ērta lietošana.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea Advanced SC1995/00 IPL - matiņu noņemšanas ierīce

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Keskmine karvaeemaldus pärast 12 hoolduskorda: 82% säärtel

  2. Hoolduskava järgimisel. Arvutatud säärtel, bikiinipiirkonnas, kaenlaalustel ja näol kasutamise põhjal. Lambi tööiga ei laienda Philipsi 2-aastast ülemaailmset garantiid.