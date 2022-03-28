Mul on nii hea meel, et leidsin enda jaoks midagi, mis lõpuks töötab. Olen proovinud erinevaid karvaeemalduse tooteid ja miski pole siiani toiminud, sest mul on liiga tugevad karvad. Lumeat olen nüüdseks kasutanud juba 4 nädalat ja olen üllatunud, kui hea tulemused see annab! Varasemalt olen pidanud iga päev raseerima, mis on minu jaoks olnud liiga tüütu ja aeganõudev. Lumeaga pole ma pidanud mitu päeva žiletti kasutama ja mu nahk on nüüd ka palju siledam. Ma ei saa seda toodet pärsi lõpuni hinnata, kuid jätkan selle kasutamist vastavalt soovitustele.