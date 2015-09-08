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Tootmine lõpetatud

LumeaIPL-karvaeemaldussüsteem

SC2004/11

4.7

| (38) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Ideaalne karvade taaskasvu ärahoidmise viis

Philips Lumea IPL on kõige tõhusam juhtmeta IPL-lahendus, mis väldib karvade taaskasvu kogu kehal. Regulaarsed õrnad valgusimpulsid hoiavad nahka iga päev siidpehmena.

Kuva kõik eelised
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

naha sileduse tagamiseks kodus

Ideaalne karvade taaskasvu ärahoidmise viis

  • Ainult kehal kasutamiseks

  • 15 minutit säärte töötlemiseks

  • Vastupidavus üle 100 000 valgusimpulsi

  • Juhtmevaba

Sile nahk iga päev

Sile nahk iga päev

Philips Lumea tekitab karvajuurtele õrnu valgusimpulsse. Selle tulemusel langeb karv ise välja ning selle taaskasv on pärsitud. Töötluse regulaarsel kordamisel püsib nahk iga päev siledana.

Efektiivne, pingutuseta

Meie kliinilised uuringud on näidanud märkimisväärset karvakasvu vähenemist vaid nelja kaks korda nädalas tehtava töötlusega, mille tulemuseks on sile, karvavaba nahk. Tulemuste säilitamiseks korrake lihtsalt vajaduse korral töötlemist. Töötlemiste intervall võib teie karvakasvust olenevalt varieeruda.

Kohandatud mugavaks ja ohutuks koduseks kasutuseks

Kohandatud mugavaks ja ohutuks koduseks kasutuseks

Philips Lumea kasutab uuenduslikku valgustehnoloogiat IPL (intensiivne pulseeriv valgus), mis on arendatud ilusalongides kasutatava tehnoloogia põhjal. Philips kohandas selle tehnoloogia ohutult ja efektiivselt koduses mugavuses kasutamiseks. Selle läbimurdelise karvaeemaldussüsteemi loomisel tegi Philips lähedast koostööd juhtivate nahaarstidega. Rohkem kui 10 aasta jooksul viisime läbi laiaulatusliku tarbijauuringu, milles osales rohkem kui 2000 naist.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Pilt: AWARD-612375

Arvustused

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4.7

5-st

38

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

1

08/09/2015

Lietuva

Lietuva

puikus produktas

Tai tikrai labai puikus ir veiksmingas produktas. Pati jį išbandžiusi galiu pasakyti,kad tai efektyvus plaukeliu šalinimo aparatas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea SC2004/11 IPL plaukų šalinimo sistema

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea SC2004/11 IPL plaukų šalinimo sistema

27/01/2018

Polska

Polska

Najlepiej wydane pieniądze

Rewelacja! Depilator łatwy w użyciu. Pozwala na szybką i długotrwałą depilację. Odrastające włoski wyraźnie słabsze i mniej widoczne. Do tego żadnych podrażnień. Nie wróciłabym już nigdy do "tradycyjnej" depilacji.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

26/06/2017

Polska

Polska

Zalety używania lasera

Lasera używam od 5-miesięcy raz na dwa tygodnie i jestem bardzo zadowolona z rezultatów działania lasera. Wloski stają sie słabe i wypadają co jest widoczne po trzech, czterech uzyciach. Skóra jest gładka i nie podrażniona tak jak po zwykłej depilacji maszynką. Laser polecam w 100% gdyż jest wart swojej ceny.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.