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Tootmine lõpetatud
Ideaalne karvade taaskasvu ärahoidmise viis
Philips Lumea IPL on kõige tõhusam juhtmeta IPL-lahendus, mis väldib karvade taaskasvu kogu kehal. Regulaarsed õrnad valgusimpulsid hoiavad nahka iga päev siidpehmena.
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Ainult kehal kasutamiseks
15 minutit säärte töötlemiseks
Vastupidavus üle 100 000 valgusimpulsi
Juhtmevaba
Philips Lumea tekitab karvajuurtele õrnu valgusimpulsse. Selle tulemusel langeb karv ise välja ning selle taaskasv on pärsitud. Töötluse regulaarsel kordamisel püsib nahk iga päev siledana.
Meie kliinilised uuringud on näidanud märkimisväärset karvakasvu vähenemist vaid nelja kaks korda nädalas tehtava töötlusega, mille tulemuseks on sile, karvavaba nahk. Tulemuste säilitamiseks korrake lihtsalt vajaduse korral töötlemist. Töötlemiste intervall võib teie karvakasvust olenevalt varieeruda.
Philips Lumea kasutab uuenduslikku valgustehnoloogiat IPL (intensiivne pulseeriv valgus), mis on arendatud ilusalongides kasutatava tehnoloogia põhjal. Philips kohandas selle tehnoloogia ohutult ja efektiivselt koduses mugavuses kasutamiseks. Selle läbimurdelise karvaeemaldussüsteemi loomisel tegi Philips lähedast koostööd juhtivate nahaarstidega. Rohkem kui 10 aasta jooksul viisime läbi laiaulatusliku tarbijauuringu, milles osales rohkem kui 2000 naist.
Auhinnad
4.7
5-st
38
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
vilkas81
08/09/2015
Lietuva
puikus produktas
Tai tikrai labai puikus ir veiksmingas produktas. Pati jį išbandžiusi galiu pasakyti,kad tai efektyvus plaukeliu šalinimo aparatas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea SC2004/11 IPL plaukų šalinimo sistema
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea SC2004/11 IPL plaukų šalinimo sistema
MaZa
27/01/2018
Polska
Najlepiej wydane pieniądze
Rewelacja! Depilator łatwy w użyciu. Pozwala na szybką i długotrwałą depilację. Odrastające włoski wyraźnie słabsze i mniej widoczne. Do tego żadnych podrażnień. Nie wróciłabym już nigdy do "tradycyjnej" depilacji.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Beata1292
26/06/2017
Polska
Zalety używania lasera
Lasera używam od 5-miesięcy raz na dwa tygodnie i jestem bardzo zadowolona z rezultatów działania lasera. Wloski stają sie słabe i wypadają co jest widoczne po trzech, czterech uzyciach. Skóra jest gładka i nie podrażniona tak jak po zwykłej depilacji maszynką. Laser polecam w 100% gdyż jest wart swojej ceny.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)