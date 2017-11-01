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  • Koorimishari sobib kõigile nahatüüpidele.
  • Koorimishari sobib kõigile nahatüüpidele.
  • Koorimishari sobib kõigile nahatüüpidele.
  • Koorimishari sobib kõigile nahatüüpidele.
  • Koorimishari sobib kõigile nahatüüpidele.
  • Koorimishari sobib kõigile nahatüüpidele.
  • Koorimishari sobib kõigile nahatüüpidele.
  • Koorimishari sobib kõigile nahatüüpidele.

Tootmine lõpetatud

VisaPureKooriv puhastushari

SC5992/10

5
| (13) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Koorimishari sobib kõigile nahatüüpidele.
Koorimisharja pea eemaldab surnud naharakud õrnalt. Lühemate ja pikemate harjaste ainulaadne kombinatsioon tagab sügavpuhastuse.
Kuva kõik eelised

Puhtale ja pehmele nahale

Koorimishari sobib kõigile nahatüüpidele.

  • Koorib õrnalt nahka

  • Iganädalaseks kasutamiseks

  • Vahetage iga kuue kuu järel

  • Lihtne vahetada

Koorimishari sobib kõigile nahatüüpidele.

Spetsiaalse kujuga harjased: lühemad harjased koorivad nahka ja pikemad eemaldavad surnud naharakud.

Tõhustab lemmiknahahooldustoodete imenduvust

Tõhustab lemmiknahahooldustoodete imenduvust

VisaPure'iga puhastamine tähendab, et eemaldate meigijäägid ning tuhmid ja surnud naharakud veelgi põhjalikumalt. Tänu sügavpuhastavale efektile imenduvad teie lemmiknahahooldustooted – nagu kreemid, seerumid ja essentsid – veelgi paremini teie naha sisse.

Näopuhastusharja harjaste ainulaane koostis

Kõiki VisaPure’i harju iseloomustab ainulaadne viis-ühes harjaste tehnoloogia. Iga harjast on kaks korda rohkem poleeritud ja pehmed siidised otsad libisevad sujuvalt. VisaPure’i harjased on ülipikad, et need oleksid nahal eriti mugavad. Efektiivsuse tagamiseks on VisaPure’i harjased pooridest kuni 3 korda väiksemad ning tugevad harjased töötlevad korraga rohkem poore, tagades puhastades pehme ja luksusliku tunde. Harjased on valmistatud spetsiaalsest vettpidavast materjalist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

13

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.