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Tootmine lõpetatud

VisaPurePlekkidevastane harjapea

SC5994/00

5
| (13) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Harjapea laigulisele nahale
Laikudevastane harjapea vähendab õlisisaldust ja eemaldab surnud naharakud, mis võivad poore ummistada. Pikad ja pehmed harjased puhastavad õrnalt ning hoolitsevad tundliku ja laigulise naha eest.
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Harjapea laigulisele nahale

  • Plekilisele nahale

  • Igapäevaseks kasutamiseks

  • Vahetage välja iga 3 kuu järel

  • Lihtne vahetada

Hari laigulisele nahale

Laigulise naha efektiivne ja õrn puhastamine. Hari eemaldab surnud naharakud ja rasu paremini kui ainult käsi kasutades, olles samal ajal tundliku naha vastu eriti õrn. Harjased on peened, pikad ja harjaotsi on kaks korda kauem poleeritud, mistõttu ärritavad need vähem nahka ja puhastavad paremini. Eriti õrn viis puhta ja terve välimusega naha saavutamiseks. Töötatud välja koos dermatoloogidega.

Töötatud välja koostöös dermatoloogidega

Laikudevastase harja väljatöötamisse kaasati juhtivad dermatoloogid, et tagada harja hügieenilisus ja ohutus, kui seda kasutatakse laigulisel nahal.

Tõhustab lemmiknahahooldustoodete imenduvust

Tõhustab lemmiknahahooldustoodete imenduvust

VisaPure'iga puhastamine tähendab, et eemaldate meigijäägid ning tuhmid ja surnud naharakud veelgi põhjalikumalt. Tänu sügavpuhastavale efektile imenduvad teie lemmiknahahooldustooted – nagu kreemid, seerumid ja essentsid – veelgi paremini teie naha sisse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

13

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.