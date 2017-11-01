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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Plekilisele nahale
Igapäevaseks kasutamiseks
Vahetage välja iga 3 kuu järel
Lihtne vahetada
Laigulise naha efektiivne ja õrn puhastamine. Hari eemaldab surnud naharakud ja rasu paremini kui ainult käsi kasutades, olles samal ajal tundliku naha vastu eriti õrn. Harjased on peened, pikad ja harjaotsi on kaks korda kauem poleeritud, mistõttu ärritavad need vähem nahka ja puhastavad paremini. Eriti õrn viis puhta ja terve välimusega naha saavutamiseks. Töötatud välja koos dermatoloogidega.
Laikudevastase harja väljatöötamisse kaasati juhtivad dermatoloogid, et tagada harja hügieenilisus ja ohutus, kui seda kasutatakse laigulisel nahal.
VisaPure'iga puhastamine tähendab, et eemaldate meigijäägid ning tuhmid ja surnud naharakud veelgi põhjalikumalt. Tänu sügavpuhastavale efektile imenduvad teie lemmiknahahooldustooted – nagu kreemid, seerumid ja essentsid – veelgi paremini teie naha sisse.
5.0
5-st
13
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna