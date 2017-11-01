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Tootmine lõpetatud
Säravad silmad
nutikas Head Recognition režiim
Massaažipea Fresh Eyes on valmistatud erilisest jahedast materjalist ja kvaliteetse keraamilise pinnakattega. Tulemused on kohe näha, sest see jahutab sekunditega silmaaluse naha, kostitades väsinud silmi värskusepuhanguga.
Tänu siledale materjalile ja õrnale DualMotion programmile pakub Fresh Eyes massaažitarvik leebet masseerimiskogemust, hellitades silmaümbruse õhukest ja õrna nahka.
Kohandatud DualMotioni programm Fresh Eyes pakub 120 nanovibratsiooniga sekundis õrna, mugavat ja elujõudu taastavat massaaži silmaümbruse piirkonnas. Programm on spetsiaalselt loodud silmaümbruse õhukese ja õrna naha jaoks. Fresh Eyes' programm kestab vaid 30 sekundit - nii saate seda kiiresti kasutada oma hommikuste iluprotseduuride raames.
5.0
5-st
13
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna