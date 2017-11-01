TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Annab värskust väsinud silmadele
  • Annab värskust väsinud silmadele
  • Annab värskust väsinud silmadele
  • Annab värskust väsinud silmadele

Tootmine lõpetatud

Massaažitarvik VisaPure Advance'ile

SC6040/00

5
| (13) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Annab värskust väsinud silmadele
Säravate silmade otsak paneb väsinud silmad hommikul taas särama. Kvaliteetne jahe materjal ja kohandatud DualMotion programm masseerivad nahka õrnalt ja mugavalt. Nautige 30 sekundi pikkust värskusepuhangut ja oletegi valmis päeva alustama!
Kuva kõik eelised

Värskusepuhang väsinud silmadele

Annab värskust väsinud silmadele

  • Säravad silmad

  • nutikas Head Recognition režiim

Hommikune värskusepuhang väsinud silmadele

Massaažipea Fresh Eyes on valmistatud erilisest jahedast materjalist ja kvaliteetse keraamilise pinnakattega. Tulemused on kohe näha, sest see jahutab sekunditega silmaaluse naha, kostitades väsinud silmi värskusepuhanguga.

Õrn silmaümbruse õhukesel ja õrnal nahal

Tänu siledale materjalile ja õrnale DualMotion programmile pakub Fresh Eyes massaažitarvik leebet masseerimiskogemust, hellitades silmaümbruse õhukest ja õrna nahka.

Õrn massaažiprogramm 120 nanovibratsiooni impulsiga sekundis

Õrn massaažiprogramm 120 nanovibratsiooni impulsiga sekundis

Kohandatud DualMotioni programm Fresh Eyes pakub 120 nanovibratsiooniga sekundis õrna, mugavat ja elujõudu taastavat massaaži silmaümbruse piirkonnas. Programm on spetsiaalselt loodud silmaümbruse õhukese ja õrna naha jaoks. Fresh Eyes' programm kestab vaid 30 sekundit - nii saate seda kiiresti kasutada oma hommikuste iluprotseduuride raames.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

13

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.