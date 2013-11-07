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  • Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*
  • Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*
  • Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*
  • Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*
  • Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*
  • Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*
  • Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*
  • Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*

Tootmine lõpetatud

Philips AventVastsündinu alguskomplekt

SCD270/00

4.4
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*
Philips Aventi alguskomplekt SCD270/00, milles on 2 × 125 ml ja 2 × 260 ml BPA-vaba toitmispudelit
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Vähem koolikuid**

Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*

Pudel on valmistatud polüpropüleenist (PES) – ei sisalda BPA-d

Pudel on valmistatud polüpropüleenist (PES) – ei sisalda BPA-d

Rinna ja pudeliga toitmist on lihtne kombineerida

Rinna ja pudeliga toitmist on lihtne kombineerida

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Kliiniliselt on tõestatud, et vähendab märkimisväärselt valunuttu

Kliiniliselt on tõestatud, et vähendab märkimisväärselt valunuttu

Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min, p = 0,05). Eriti kehtis see öise aja kohta.**

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Butelki bardzo mi się przydały

jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD270/00 Zestaw dla noworodków

15/05/2012

Polska

Polska

polecam

Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD270/00 Zestaw dla noworodków

20/05/2012

Polska

Polska

produkt spelnia moje oczekiwania

produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD270/00 Zestaw dla noworodków

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Lahtiütlused

  1. Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et kahenädalased beebid nutsid koolikutevalust vähem kui muu pudeliga toidetud beebid. (Uuringu korraldas Laste Tervise Instituut (Institute of Child Health) 2008. a Londonis.)

  2. Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel lastel esines koolikuid vähem kui muu turu juhtiva pudeliga toidetud lastel, eriti öösiti.