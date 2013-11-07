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Tootmine lõpetatud
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min, p = 0,05). Eriti kehtis see öise aja kohta.**
4.4
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
AgnieszkaBKKB
07/11/2013
Polska
Butelki bardzo mi się przydały
jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje
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See arvustus tehti tootele SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD270/00 Zestaw dla noworodków
angi84
15/05/2012
Polska
polecam
Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą
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See arvustus tehti tootele SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD270/00 Zestaw dla noworodków
joola9
20/05/2012
Polska
produkt spelnia moje oczekiwania
produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.
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See arvustus tehti tootele SCD270/00 Zestaw dla noworodków
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See arvustus tehti tootele SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et kahenädalased beebid nutsid koolikutevalust vähem kui muu pudeliga toidetud beebid. (Uuringu korraldas Laste Tervise Instituut (Institute of Child Health) 2008. a Londonis.)
Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel lastel esines koolikuid vähem kui muu turu juhtiva pudeliga toidetud lastel, eriti öösiti.