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Tootmine lõpetatud
Natural
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.
Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.
4.9
5-st
55
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Naudotoja123
16/03/2018
Lietuva
Šis produktas yra nuostabus!!
Rekomenduoju!! Visiems tai yra tiesiog nuostabus dalykas
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See arvustus tehti tootele SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui
eeemmmaaa
29/06/2016
Lietuva
Superinis rinkinukas
Šis rinkinukas puikiai tinka net užimtoms maitinančioms mamytėms. Platus, minkštas ir lankstus krūties formos buteliukų čiulptukas suteikia puikią galimybę dėrinti maitinimą krutimi ir buteliuku, kai mamai reikia palikti mažylį namuose. Dėka į buteliukus įmontuoto dvigubo vožtuvo kūdikis neprisitraukia oro iš bueliuko, dėka ko, ženkliai sumažėja dėgliukų skaičius. Komplekte esantis čiulptukas beskonis ir bekvapis, kas mums buvo labai svarbu. O šepetėlis išvis atradimas! Dar niekada nebuvo taip lengva kruopščiai išvalyti buteliukus ir kitus indelius su sunkiai pasiekiamais krašteliais.
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See arvustus tehti tootele SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui
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See arvustus tehti tootele SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui
Malwina44
29/06/2017
Polska
Najlepsze!!!
Pierwsza butelke Avent dostalam przed narodzinami syna. Nic lepszego pozniej nie znalazlam. Butelki wygodne dla mamy i dla dziecka. Latwe w czyszczeniu co jest bardzo wazne a dzieki dodatkowym gadzetom typu raczki kiedy dziecko juz samo trzyma butelke powoduje ze zaprzyjazniamy sie z nimi na dlugo. Rowniez smoczki do butelek mozna pozniej zmienic na niby dziubki juz dla starszych dzieci co tez jest super. Bardzo sobie chwale Avent i polecam kazdemu.
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See arvustus tehti tootele SCD290/01 Zestaw dla noworodków
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD290/01 Zestaw dla noworodków