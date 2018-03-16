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  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
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  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
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  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
  • Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks

Tootmine lõpetatud

Philips AventVastsündinu alguskomplekt

SCD290/01

4.9
| (55) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks
Mugav neljast Naturali pudelist koosnev komplekt (2 × 120 ml ja 2 × 270 ml), hari pudeli ja luti pesemiseks ning valge läbipaistev lutt vanusele 0–6 kuud. Tänu uuele pudelile on pudeliga toitmine loomulikum ja rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsioon lihtsam.
Kuva kõik eelised

Pudelist ning pudeli- ja tavalutist koosnev komplekt

Loomulik viis pudeliga toitmise alustamiseks

  • Natural

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

55

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2
1

16/03/2018

Lietuva

Lietuva

Šis produktas yra nuostabus!!

Rekomenduoju!! Visiems tai yra tiesiog nuostabus dalykas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui

29/06/2016

Lietuva

Lietuva

Superinis rinkinukas

Šis rinkinukas puikiai tinka net užimtoms maitinančioms mamytėms. Platus, minkštas ir lankstus krūties formos buteliukų čiulptukas suteikia puikią galimybę dėrinti maitinimą krutimi ir buteliuku, kai mamai reikia palikti mažylį namuose. Dėka į buteliukus įmontuoto dvigubo vožtuvo kūdikis neprisitraukia oro iš bueliuko, dėka ko, ženkliai sumažėja dėgliukų skaičius. Komplekte esantis čiulptukas beskonis ir bekvapis, kas mums buvo labai svarbu. O šepetėlis išvis atradimas! Dar niekada nebuvo taip lengva kruopščiai išvalyti buteliukus ir kitus indelius su sunkiai pasiekiamais krašteliais.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui

29/06/2017

Polska

Polska

Najlepsze!!!

Pierwsza butelke Avent dostalam przed narodzinami syna. Nic lepszego pozniej nie znalazlam. Butelki wygodne dla mamy i dla dziecka. Latwe w czyszczeniu co jest bardzo wazne a dzieki dodatkowym gadzetom typu raczki kiedy dziecko juz samo trzyma butelke powoduje ze zaprzyjazniamy sie z nimi na dlugo. Rowniez smoczki do butelek mozna pozniej zmienic na niby dziubki juz dla starszych dzieci co tez jest super. Bardzo sobie chwale Avent i polecam kazdemu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD290/01 Zestaw dla noworodków

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD290/01 Zestaw dla noworodków

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.