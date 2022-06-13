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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventNatural vastsündinu alguskomplekt

SCD301/01

5
| (166) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie Natural pudelite ülipehme lutt sarnaneb veelgi rohkem rinnaga. Lai rinnakujuline lutt, paindlik spiraalne disain ja mugavuslehed võimaldavad loomulikku haaramist, tänu millele saab lihtsasti kombineerida rinna ja pudeliga toitmist.
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Loomulikult haaratav kuju

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • Vastsündinu alguskomplekt

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Rinda meenutav ülipehme lutt

Rinda meenutav ülipehme lutt

Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

166

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2

13/06/2022

Lietuva

Lietuva

Puikus pasirinkimas

Labai puikus rinkinys! Rinkinyje yra viskas, kas reikalinga maitinant iš buteliuko. Patogus buteliukai laikyti, vaikas labai lengvai ir patogiai gali apžioti zinduka. Philips kampanijos apžvalga.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

07/06/2022

Lietuva

Lietuva

Lankstūs ir patvarūs Philips kampanijos apžvalga

Rekomenduoju, pasiteisines pirkinys .Philips kampanijos apžvalga

Positiivsed omadused

Kokybiška prekė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

08/12/2021

Lietuva

Lietuva

Rekomenduoju

Labai puikus rinkinukas - tiesiog būtinas. Puiku, kad buteliukai skirtingo dydžio. Vaikutis noriai valgo iš šių buteliukų. Čiulptuką taip pat mėgsta. Šaunu, kad pridėtas ir plovimo įrankis. Tikrai viskas ko reikia nuo pat pradžių. Rekomenduoju. Philips kampanijos apžvalga.

Positiivsed omadused

Buteliukų antgalis, kūdikis noriai ima

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

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Lahtiütlused

  1. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011

  2. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.