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Tootmine lõpetatud
Vastsündinu alguskomplekt
Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.
Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.
5.0
5-st
166
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Elimak28
13/06/2022
Lietuva
Puikus pasirinkimas
Labai puikus rinkinys! Rinkinyje yra viskas, kas reikalinga maitinant iš buteliuko. Patogus buteliukai laikyti, vaikas labai lengvai ir patogiai gali apžioti zinduka. Philips kampanijos apžvalga.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
Agne1234
07/06/2022
Lietuva
Lankstūs ir patvarūs Philips kampanijos apžvalga
Rekomenduoju, pasiteisines pirkinys .Philips kampanijos apžvalga
Positiivsed omadused
Kokybiška prekė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
BeautyQueenGr
08/12/2021
Lietuva
Rekomenduoju
Labai puikus rinkinukas - tiesiog būtinas. Puiku, kad buteliukai skirtingo dydžio. Vaikutis noriai valgo iš šių buteliukų. Čiulptuką taip pat mėgsta. Šaunu, kad pridėtas ir plovimo įrankis. Tikrai viskas ko reikia nuo pat pradžių. Rekomenduoju. Philips kampanijos apžvalga.
Positiivsed omadused
Buteliukų antgalis, kūdikis noriai ima
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.