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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Minimaalne interferents teistelt monitoridelt.
Hakkab põlema, kui akusid on vaja laadida või vahetada.
Võimaldab vastavalt olukorrale beebiseadme helitugevustundlikkust reguleerida.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Koko
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar.
Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!
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See arvustus tehti tootele SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
mazlik
26/08/2013
Česká republika
tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý
jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.
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See arvustus tehti tootele SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD470/00 Analogová dětská chůvička
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