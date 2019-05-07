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Tootmine lõpetatud

Philips AventAnaloog-beebimonitor

SCD470/00

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
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Kindlustab turvalise vastuvõtu majas ja selle ümber ning minimaalse interferentsi kõigi muude seadmetega.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Kuni 150 m tegevusraadius

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Minimaalne interferents teistelt monitoridelt

Minimaalne interferents teistelt monitoridelt.

Hakkab põlema, kui akusid on vaja laadida või vahetada

Hakkab põlema, kui akusid on vaja laadida või vahetada.

Reguleerige vanemaseadme helitugevus igaks olukorraks sobivaks

Võimaldab vastavalt olukorrale beebiseadme helitugevustundlikkust reguleerida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

07/05/2019

România

România

Acest produs este extraordinar.

Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!

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See arvustus tehti tootele SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý

jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.

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See arvustus tehti tootele SCD470/00 Analogová dětská chůvička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD470/00 Analogová dětská chůvička

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