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  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

Tootmine lõpetatud

Philips Avent Audio MonitorsDECT-i beebimonitor

SCD501/00

4.7
| (140) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
Meie uus DECT SCD501/00 beebimonitor tagab täieliku kindlustunde. Sellel on kõik beebimonitori peamised omadused. Usaldusväärseim ühendus kristallselge heli ja rahustava öövalgusega teile ja teie beebile.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Oluline ühendus oma beebiga

Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

  • 100% privaatne ühendus

  • Öötuli

DECT tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse

DECT tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse

DECT tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutavatelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta telefonid ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatse ühenduse, et saaksite olla kindel, et olete ainus, kes beebit kuuleb.

Täiuslikult selge heli tänu DECT tehnoloogiale

Täiuslikult selge heli tänu DECT tehnoloogiale

Kuulete iga pisimatki häälitsust, lalinat ja luksatust suurepärase selgusega. DECT tehnoloogia (digitaalne täiustatud juhtmeta telekommunikatsioonitehnoloogia) tagab kvaliteetse kristallselge heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal.

Energiat säästev Smart Eco-režiim

Energiat säästev Smart Eco-režiim

Ainulaadne Smart ECO režiim minimeerib automaatselt ülekandevõimsust ja suurendab aku tööaega. Mida lähemal te oma lapsele olete, seda vähem kulub ideaalse ühenduse loomiseks (ei ole saadaval USA-s ja Kanadas).

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

140

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

04/04/2019

Polska

Polska

Polecam - dobra jakość w przystępnej cenie!

Niania sprawdza się bardzo dobrze w domowych warunkach. Regulacja głośności i pasek pokazujący natężenie dźwięku są bardzo przydatne. Jest intuicyjna w obsłudze - bardzo prosta i bez zbędnych funkcji. Dodatkowo ma estetyczny i dyskretny wygląd.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

25/01/2019

Polska

Polska

Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg

[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

25/01/2019

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg

[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

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