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Tootmine lõpetatud
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Öötuli
DECT tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutavatelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta telefonid ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatse ühenduse, et saaksite olla kindel, et olete ainus, kes beebit kuuleb.
Kuulete iga pisimatki häälitsust, lalinat ja luksatust suurepärase selgusega. DECT tehnoloogia (digitaalne täiustatud juhtmeta telekommunikatsioonitehnoloogia) tagab kvaliteetse kristallselge heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal.
Ainulaadne Smart ECO režiim minimeerib automaatselt ülekandevõimsust ja suurendab aku tööaega. Mida lähemal te oma lapsele olete, seda vähem kulub ideaalse ühenduse loomiseks (ei ole saadaval USA-s ja Kanadas).
4.7
5-st
140
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
JagodaPaula
04/04/2019
Polska
Polecam - dobra jakość w przystępnej cenie!
Niania sprawdza się bardzo dobrze w domowych warunkach. Regulacja głośności i pasek pokazujący natężenie dźwięku są bardzo przydatne. Jest intuicyjna w obsłudze - bardzo prosta i bez zbędnych funkcji. Dodatkowo ma estetyczny i dyskretny wygląd.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
TomaszKCE
25/01/2019
Polska
Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg
[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
BartoszBe
25/01/2019
Polska
Kinnitatud ostja
Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg
[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
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