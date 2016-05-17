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DECT tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutavatelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta telefonid ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatse ühenduse, et saaksite olla kindel, et olete ainus, kes beebit kuuleb.
Kuulete iga pisimatki häälitsust, lalinat ja luksatust suurepärase selgusega. DECT tehnoloogia (digitaalne täiustatud juhtmeta telekommunikatsioonitehnoloogia) tagab kvaliteetse kristallselge heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal.
Lülitage sisse ECO-režiim, et vähendada beebi toas saatevõimsust. Selle režiimiga loovad seadmed ühenduse vaid siis, kui beebi teeb häält.
4.4
5-st
28
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
Bocius
17/05/2016
Lietuva
Geriausias atstumas lyginant su konkurentais
Rekomenduotas draugų kaip veikiantis didžiausių atstumu. Įsitikinome pabandę su kitų 4 gamintojų "auklėmis". Esame patenkinti produktu ir rekomendavome kitiems.
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See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD505/01 DECT Baby Monitor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD505/01 DECT Baby Monitor
kami880302
20/05/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Rewelacja! Mega czułość!
Niania dla mnie jest super zbawienie. Jest bardzo czuła na każdy dźwięk. Posiada funkcję lampki nocnej co jest super rozwiązaniem ponieważ światło jest tylt że jest a zawsze nie trzeba zapalać większej lampki i nie budzimy przy tym dziecka! Super melodyjki. Synuś szybko przy nich zasypia. POLECAM!!!!!
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See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
ditmarrobert
27/11/2015
Polska
po prostu świetny
bardzo doby zasięg , czułość na dźwięki oraz fajny wygląd warto kupić jak się ma małego bąbla w domku polecam.
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See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
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