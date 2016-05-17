TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

Tootmine lõpetatud

Philips Avent Audio MonitorsDECT-i beebimonitor

SCD505/00

4.4
| (28) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet
Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
Meie AVANTi DECT-beebimonitoriga tunnete kindlalt, et olete oma beebi lähedal isegi siis, kui te ei asu samas ruumis. Kõige usaldusväärsem ühendus koos kristallselge heli, rahustava öövalgusti ja unelauludega teie ja teie beebi jaoks.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Täielik meelerahu, kui beebi magab

Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

  • 100% privaatne ühendus

  • Öötuli ja unelaulud

  • Tagasiside funktsioon

DECT tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse

DECT tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse

DECT tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutavatelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta telefonid ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatse ühenduse, et saaksite olla kindel, et olete ainus, kes beebit kuuleb.

Täiuslikult selge heli tänu DECT tehnoloogiale

Täiuslikult selge heli tänu DECT tehnoloogiale

Kuulete iga pisimatki häälitsust, lalinat ja luksatust suurepärase selgusega. DECT tehnoloogia (digitaalne täiustatud juhtmeta telekommunikatsioonitehnoloogia) tagab kvaliteetse kristallselge heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal.

Energiat säästev ECO-režiim

Energiat säästev ECO-režiim

Lülitage sisse ECO-režiim, et vähendada beebi toas saatevõimsust. Selle režiimiga loovad seadmed ühenduse vaid siis, kui beebi teeb häält.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.4

5-st

28

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

1

17/05/2016

Lietuva

Lietuva

Geriausias atstumas lyginant su konkurentais

Rekomenduotas draugų kaip veikiantis didžiausių atstumu. Įsitikinome pabandę su kitų 4 gamintojų "auklėmis". Esame patenkinti produktu ir rekomendavome kitiems.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD505/01 DECT Baby Monitor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD505/01 DECT Baby Monitor

20/05/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Rewelacja! Mega czułość!

Niania dla mnie jest super zbawienie. Jest bardzo czuła na każdy dźwięk. Posiada funkcję lampki nocnej co jest super rozwiązaniem ponieważ światło jest tylt że jest a zawsze nie trzeba zapalać większej lampki i nie budzimy przy tym dziecka! Super melodyjki. Synuś szybko przy nich zasypia. POLECAM!!!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

27/11/2015

Polska

Polska

po prostu świetny

bardzo doby zasięg , czułość na dźwięki oraz fajny wygląd warto kupić jak się ma małego bąbla w domku polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. Beebivahi tegevusraadius sõltub ümbruskonnast ja muudest häirivatest teguritest.