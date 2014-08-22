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Tootmine lõpetatud
Temperatuurialarm
DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutavatelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatse ühenduse, et saaksite olla kindlad, et olete ainus, kes beebit kuuleb
Kuulete iga pisimatki viginat, koogamist ja luksatust suurepärase selgusega. DECT-tehnoloogia pakub kõrgekvaliteedilist kristallselget heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal
330 m tööpiirkonna, rihmaklambri ja kaelapaelaga saate olla täiesti liikuv nii majas kui ka selle ümber
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Karo
22/08/2014
Polska
polecaam!
Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Toode on USA-s ja Kanadas müügil Fahrenheiti seadistusega.