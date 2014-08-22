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Tootmine lõpetatud

Philips AventDECT-i beebimonitor

SCD520/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Õige temperatuur, täielik mugavus
Nautige täielikku meelerahu Philips Aventi uute DECT-i beebimonitoridega, mis lubavad teil lõõgastuda ohutult ning annavad teadmise, et isegi teie toast väljas olles on beebi on rõõmus.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

DECT-tehnoloogia kindlustab nullinterferentsi

Õige temperatuur, täielik mugavus

  • Temperatuurialarm

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutavatelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatse ühenduse, et saaksite olla kindlad, et olete ainus, kes beebit kuuleb

Kristallselge heli mõjub rahustavalt

Kristallselge heli mõjub rahustavalt

Kuulete iga pisimatki viginat, koogamist ja luksatust suurepärase selgusega. DECT-tehnoloogia pakub kõrgekvaliteedilist kristallselget heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal

Eriti suur tööpiirkond täielikuks liikumisvabaduseks

Eriti suur tööpiirkond täielikuks liikumisvabaduseks

330 m tööpiirkonna, rihmaklambri ja kaelapaelaga saate olla täiesti liikuv nii majas kui ka selle ümber

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

22/08/2014

Polska

Polska

polecaam!

Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!

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See arvustus tehti tootele SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. Toode on USA-s ja Kanadas müügil Fahrenheiti seadistusega.