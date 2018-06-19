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Tootmine lõpetatud
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Öötuli ja unelaulud
Tagasiside funktsioon
DECT tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutavatelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta telefonid ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatse ühenduse, et saaksite olla kindel, et olete ainus, kes beebit kuuleb.
Kuulete iga pisimatki häälitsust, lalinat ja luksatust suurepärase selgusega. DECT tehnoloogia (digitaalne täiustatud juhtmeta telekommunikatsioonitehnoloogia) tagab kvaliteetse kristallselge heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal.
Ainulaadne Smart ECO režiim minimeerib automaatselt ülekandevõimsust ja suurendab aku tööaega. Mida lähemal te oma lapsele olete, seda vähem kulub ideaalse ühenduse loomiseks (ei ole saadaval USA-s ja Kanadas).
4.9
5-st
34
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Anna137
19/06/2018
Polska
Kinnitatud ostja
Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!
Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
wowela83
19/06/2018
Polska
Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!
Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
eMeS11
23/12/2017
Polska
Same przydatne funkcje
Urządzenie proste i przyjemne w obsłudze, jak do tej pory niezawodne.Głos dziecka przekazywany przez urządzenie czysty i zrozumiały. Funkcje zdalnego uruchamiania kołysanek, odczyt temperatury w pomieszczeniu dziecka oraz możliwość komunikowania się z dzieckiem świetne. Funkcja lampki nocnej dość symboliczna, mogłoby być troszkę silniejsze światło.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
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