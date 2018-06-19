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  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

Tootmine lõpetatud

Philips Avent Audio MonitorsDECT-i beebimonitor

SCD560/00

4.9
| (34) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
Meie uus DECT SCD560/00 beebimonitor tagab täieliku kindlustunde. Beebimonitor tagab usaldusväärseima ühenduse kristallselge heliga, aitab reguleerida temperatuuri, ning pakub rahustavat öövalgust ja hällilaule teile ja teie beebile.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Lisatugi teile ja teie beebile

Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

  • 100% privaatne ühendus

  • Öötuli ja unelaulud

  • Tagasiside funktsioon

DECT tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse

DECT tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse

DECT tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutavatelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta telefonid ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatse ühenduse, et saaksite olla kindel, et olete ainus, kes beebit kuuleb.

Täiuslikult selge heli tänu DECT tehnoloogiale

Täiuslikult selge heli tänu DECT tehnoloogiale

Kuulete iga pisimatki häälitsust, lalinat ja luksatust suurepärase selgusega. DECT tehnoloogia (digitaalne täiustatud juhtmeta telekommunikatsioonitehnoloogia) tagab kvaliteetse kristallselge heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal.

Energiat säästev Smart Eco-režiim

Energiat säästev Smart Eco-režiim

Ainulaadne Smart ECO režiim minimeerib automaatselt ülekandevõimsust ja suurendab aku tööaega. Mida lähemal te oma lapsele olete, seda vähem kulub ideaalse ühenduse loomiseks (ei ole saadaval USA-s ja Kanadas).

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

34

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

19/06/2018

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!

Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

19/06/2018

Polska

Polska

Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!

Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

23/12/2017

Polska

Polska

Same przydatne funkcje

Urządzenie proste i przyjemne w obsłudze, jak do tej pory niezawodne.Głos dziecka przekazywany przez urządzenie czysty i zrozumiały. Funkcje zdalnego uruchamiania kołysanek, odczyt temperatury w pomieszczeniu dziecka oraz możliwość komunikowania się z dzieckiem świetne. Funkcja lampki nocnej dość symboliczna, mogłoby być troszkę silniejsze światło.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

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