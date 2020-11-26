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  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

Tootmine lõpetatud

Philips Avent Audio MonitorsDECT-i beebimonitor

SCD570/00

5
| (21) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
Meie uus DECT SCD570/00 beebimonitor tagab täieliku kindlustunde. Kõige usaldusväärsem ühendus koos kristallselge heli, temperatuurianduri, rahustava öövalgusti ja unelauludega teie ja teie beebi jaoks.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Parem jälgimine teile ja teie beebile

Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

  • 100% privaatne ühendus

  • Öötuli ja unelaulud

  • Tagasiside funktsioon

  • Värinaalarm

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutavatelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatse ühenduse, et saaksite olla kindlad, et olete ainus, kes beebit kuuleb

Täiuslikult selge heli tänu DECT-tehnoloogiale

Täiuslikult selge heli tänu DECT-tehnoloogiale

Kuulete iga pisimatki viginat, koogamist ja luksatust suurepärase selgusega. DECT-tehnoloogia (digitaalne täiustatud juhtmeta telekommunikatsioonitehnoloogia) pakub kõrgekvaliteedilist kristallselget heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal.

Energiat säästev Smart Eco-režiim

Energiat säästev Smart Eco-režiim

Ainulaadne Smart ECO režiim minimeerib automaatselt ülekandevõimsust ja suurendab aku tööaega. Mida lähemal te oma lapsele olete, seda vähem kulub ideaalse ühenduse loomiseks (ei ole saadaval USA-s ja Kanadas).

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

21

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

26/11/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

jednoduché ovládání

funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné

Negatiivsed omadused

žádná

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/05/2020

Česká republika

Česká republika

Spolehlivá chůvička

Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.

Positiivsed omadused

Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Velká porce funkcí, které skutečně využijete

Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).

Positiivsed omadused

Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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