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DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutavatelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatse ühenduse, et saaksite olla kindlad, et olete ainus, kes beebit kuuleb
Kuulete iga pisimatki viginat, koogamist ja luksatust suurepärase selgusega. DECT-tehnoloogia (digitaalne täiustatud juhtmeta telekommunikatsioonitehnoloogia) pakub kõrgekvaliteedilist kristallselget heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal.
Ainulaadne Smart ECO režiim minimeerib automaatselt ülekandevõimsust ja suurendab aku tööaega. Mida lähemal te oma lapsele olete, seda vähem kulub ideaalse ühenduse loomiseks (ei ole saadaval USA-s ja Kanadas).
5.0
5-st
21
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Lenka Z.
26/11/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
jednoduché ovládání
funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné
Negatiivsed omadused
žádná
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Anouk0071
27/05/2020
Česká republika
Spolehlivá chůvička
Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.
Positiivsed omadused
Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
tom4lbrecht
19/05/2020
Česká republika
Velká porce funkcí, které skutečně využijete
Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).
Positiivsed omadused
Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
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