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  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

Tootmine lõpetatud

Philips Avent Audio MonitorsDECT-i beebimonitor

SCD580/00

4.9
| (40) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel
Meie Philips Aventi SCD580/00 beebimonitor tagab ülima mugavuse ja kindlustunde nii teile kui teie beebile. Sellel on kõige usaldusväärsem ühendus ja erinevad rahustavad funktsioonid. Teie beebile hakkab öötule projektor kindlasti meeldima!
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Kindlustunne ja heaolu teile ja teie beebile

Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

  • 100% privaatne ühendus

  • Tähevalgusega öötule projektor

  • Tagasiside funkts. ja MP3-hällilaulud

  • Värinaalarm

Rahustage oma beebit öötule projektoriga

Teie beebi võib olla siiski rahutu, kui panete ta esmakordselt tema voodisse. Aidake beebil öölambi projektori abil rahulikult uinuda. Aktiveerige see kesk- või beebiseadmelt. (Kaugaktiveerimist ei saa kasutada USA-s ja Kanadas).

Öötuli ja MP3-mängija

Rahustage leebelt oma beebit enda valitud laulu ja öötule sooja maheda kumaga. MP3-ga saate beebile mängida enda valitud muusikat. Teie lemmikmuusika aitab beebil tema toas ruttu uinuda.(Kaugaktiveerimist ei saa kasutada USA-s ja Kanadas).

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutavatelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatse ühenduse, et saaksite olla kindlad, et olete ainus, kes beebit kuuleb

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

40

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

4
3
2

17/06/2016

Lietuva

Lietuva

Patogi

Labai patogi mobilioji auklė, ryšys geras, ilgai veikia baterija, pranešama, kai išeinama iš ryšio zonos ribų, leidžia tėvams kalbėti su kūdikiu, kartais to užtenka, kad vaikas nurimtų ir vėl užmigtų. Yra galimybė naudoti žvaigždėtą švieselę, mano kūdikis su ja užmiega kiekvieną naktį, labai raminančiai veikia. Taip pat galima paleisti lopšines.

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See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD580/00 DECT kūdikių stebėjimo įrenginys

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD580/00 DECT kūdikių stebėjimo įrenginys

18/12/2014

Polska

Polska

Ten produkt spełania wszystkie swoje funkcje

Kupiłem to dla swojej małżonki. Sprawdza się znakomicie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

12/12/2014

Polska

Polska

Tak, polecam ten produkt.

Ta elektroniczna niania zapowiada się naprawdę doskonale. Daje poczucie bezpieczeństwa w szczególności jeżeli posiada się mieszkanie 2 poziomowe.

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See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

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