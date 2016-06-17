30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
100% privaatne ühendus
Tähevalgusega öötule projektor
Tagasiside funkts. ja MP3-hällilaulud
Värinaalarm
Teie beebi võib olla siiski rahutu, kui panete ta esmakordselt tema voodisse. Aidake beebil öölambi projektori abil rahulikult uinuda. Aktiveerige see kesk- või beebiseadmelt. (Kaugaktiveerimist ei saa kasutada USA-s ja Kanadas).
Rahustage leebelt oma beebit enda valitud laulu ja öötule sooja maheda kumaga. MP3-ga saate beebile mängida enda valitud muusikat. Teie lemmikmuusika aitab beebil tema toas ruttu uinuda.(Kaugaktiveerimist ei saa kasutada USA-s ja Kanadas).
DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutavatelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatse ühenduse, et saaksite olla kindlad, et olete ainus, kes beebit kuuleb
4.9
5-st
40
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Karolina9
17/06/2016
Lietuva
Patogi
Labai patogi mobilioji auklė, ryšys geras, ilgai veikia baterija, pranešama, kai išeinama iš ryšio zonos ribų, leidžia tėvams kalbėti su kūdikiu, kartais to užtenka, kad vaikas nurimtų ir vėl užmigtų. Yra galimybė naudoti žvaigždėtą švieselę, mano kūdikis su ja užmiega kiekvieną naktį, labai raminančiai veikia. Taip pat galima paleisti lopšines.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD580/00 DECT kūdikių stebėjimo įrenginys
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD580/00 DECT kūdikių stebėjimo įrenginys
kogi
18/12/2014
Polska
Ten produkt spełania wszystkie swoje funkcje
Kupiłem to dla swojej małżonki. Sprawdza się znakomicie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Aneczka33
12/12/2014
Polska
Tak, polecam ten produkt.
Ta elektroniczna niania zapowiada się naprawdę doskonale. Daje poczucie bezpieczeństwa w szczególności jeżeli posiada się mieszkanie 2 poziomowe.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Beebivahi tegevusraadius sõltub ümbruskonnast ja muudest häirivatest teguritest.