TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Go to promotion

Liitu uudiskirjaga ja võida!

Liitu Philipsi uudiskirjaga ja osale loosimises ning võida Philips Avent käed-vabad elektriline rinnapump.

31

p

Päevad

10

t

Tunnid

:

19

m

Minutid

:

15

s

Sekundid

Rohkem infot

  • Üksiktootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Üksiktootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto

Tootmine lõpetatud

Philips AventDisainiga kinkekomplekt

SCD628/01

5

| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tüdrukutele mõeldud kinkekomplekt Elephant on täiuslik kingitus emadele ja nende kallitele beebidele. Käepärases komplektis on üks Naturali lutipudel, kaks lutti ja lutiklamber.

Kuva kõik eelised

Komplekt lutipudelist, lutist ja lutiklambrist

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • Üks Natural

  • 9 untsi / 260 ml

  • Aeglase vooga lutt

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Ainulaadsed lehed tagavad pehme ja paindliku luti, mis ei vaju kokku

Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Täiustatud koolikutevastane süsteem koos uuendusliku topeltklapiga

Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/12/2017

Polska

Polska

Butelka najlepsza w swoim rodzaju.

Dziecko chetnie siega po buteleczkę. Gdy łapie rączka nie zeslizguje sie. Kolorystyka super. Kolorowe sloniki nie raża w oczka. Polecam kazdej Mamie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem

31/12/2016

Polska

Polska

to wspaniała butelka

to bardzo dobra butelka która powoduje dużo zalet a w zasadzie same zalety moje dziecko wcześniej za nim zaczeliśmy używać butelki filips miewało kolki a to najgorsze co może być płacze i nie wiesz co zrobić ale pojawiła się ta wspaniała butelka teraz nie wyobrażam sobie zamienić ją na jakoś inna naprawde polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy

21/06/2019

Україна

Україна

Отличный стартовый набор для маленькой принцессы

Отличный стартовый набор для маленькой принцессы. Яркий,но при этом не навязчивый дизайн и очень удобный функционал. Пересмотрела множество моделей и брендов но в итоге остановилась на этом наборе.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD628/01 Design gift set

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD628/01 Design gift set

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.