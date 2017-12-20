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31
p
Päevad
10
t
Tunnid
19
m
Minutid
15
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Tüdrukutele mõeldud kinkekomplekt Elephant on täiuslik kingitus emadele ja nende kallitele beebidele. Käepärases komplektis on üks Naturali lutipudel, kaks lutti ja lutiklamber.
Üks Natural
9 untsi / 260 ml
Aeglase vooga lutt
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.
Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.
5.0
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Kingusiaaa32
20/12/2017
Polska
Butelka najlepsza w swoim rodzaju.
Dziecko chetnie siega po buteleczkę. Gdy łapie rączka nie zeslizguje sie. Kolorystyka super. Kolorowe sloniki nie raża w oczka. Polecam kazdej Mamie.
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See arvustus tehti tootele SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem
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See arvustus tehti tootele SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem
amandzix
31/12/2016
Polska
to wspaniała butelka
to bardzo dobra butelka która powoduje dużo zalet a w zasadzie same zalety moje dziecko wcześniej za nim zaczeliśmy używać butelki filips miewało kolki a to najgorsze co może być płacze i nie wiesz co zrobić ale pojawiła się ta wspaniała butelka teraz nie wyobrażam sobie zamienić ją na jakoś inna naprawde polecam
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See arvustus tehti tootele SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy
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See arvustus tehti tootele SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy
Lloss
21/06/2019
Україна
Отличный стартовый набор для маленькой принцессы
Отличный стартовый набор для маленькой принцессы. Яркий,но при этом не навязчивый дизайн и очень удобный функционал. Пересмотрела множество моделей и брендов но в итоге остановилась на этом наборе.
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See arvustus tehti tootele SCD628/01 Design gift set
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD628/01 Design gift set