30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
4 pudelit
Ultra soft lutt
Pudelihari
Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.
Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.
Kui teie beebi ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.
4.9
5-st
105
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Pani.swiecicka
21/05/2024
Polska
Kampaania osa
Najlepszy zestaw butelek !
Karmię i syna i starszą córkę tymi butelkami i dla mnie zdecydowanie najlepsze jakie miałam do tej pory. Zgrabne, lekkie, łatwe w czyszczeniu i smoczek przypominający pierś mamy to największe plusy. Polecam jako mama trójki dzieci!!
Positiivsed omadused
Wygodny uchwyt, łatwy w czyszczeniu, lekki, zgrabny
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
AnePio
06/05/2024
Polska
Kampaania osa
Butelki Natural Response od pierwszych dni
Butelki Philips Avent Natural Response używam od dwóch tygodni zamiennie z karmieniem piersią. Pierwsze co zasługuje na uwzględnienie w mojej opinii to fakt, że butelki są rewelacyjnej pojemności dla maluszka . Obecnie stosujemy mniejszą butelkę i w zupełności wystarcza na pojedyncze karmienie naszej pociechy. Smoczek do butelki ma odpowiedni przeplyw co niewątpliwie jest atutem. Szczotka, która była w zestawie , sięga nawet tych trudno dostępnych miejsc , gdzie gąbka nie byłaby w stanie dotrzeć. Reasumując, z zestawu butelek Philips Avent Natural Response jestem bardzo zadowolona.
Positiivsed omadused
Pojemność butelek, odpowiedni przepływ smoczka butelki, szczotka do czyszczenia
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Kaminskosc
06/05/2024
Polska
Kampaania osa
Najlepsze butelki dla maluszka
Nasz syn ma wzmozone napięcie i złe pił że wszystkich innych butelek dopiero naturalny response sprawiła że dobrze ssie mleczko. Syn obejmuje buzia caly smoczek i dzieki temu nic mu nie ucieka. Dodatkowo w zestawie szczotka do czyszczenia jest wręcz idealna do nich.
Positiivsed omadused
Łatwe w użyciu, antykolkowe, odpowiednie dla niemowlat
Negatiivsed omadused
Nie ma
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
Harja värvus võib varieeruda, pilt on ainult viiteks