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  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
  • Alati teie beebi lähedal
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  • Alati teie beebi lähedal

Philips Avent Video beebimonitorAdvanced

SCD881/26

4.9
| (131) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Alati teie beebi lähedal
Philips Avent SCD881 võimaldab teil oma beebiga alati turvaliselt ja privaatselt ühenduses olla. Kuulete oma beebi häält täiusliku kvaliteediga ja näete teda kristallselgelt ekraanilt (2,8“ LCD; 7,2 cm), nii päeval kui ka öösel.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Privaatne ja turvaline tänu juhtmevabale tehnoloogiale

Alati teie beebi lähedal

  • Privaatne ja turvaline

  • 2,8" värviekraan koos x2 suumiga

  • Hällilaulud ja tagasiside

Privaatne ja turvaline tänu juhtmevabale tehnoloogiale

Privaatne ja turvaline tänu juhtmevabale tehnoloogiale

Ainulaadne telefoni sidumine privaatse ja turvalise ühenduse loomiseks teie beebiga 2,4GHz juhtmeta ühenduse tehnoloogia abil, et tagada stabiilne ühendus.

Suure resolutsiooniga 7,2 cm (2,8") ekraan koos öönägemissüsteemiga

Suure resolutsiooniga 7,2 cm (2,8") ekraan koos öönägemissüsteemiga

Infrapunaga kristallselge öörežiim lülitub automaatselt pimedas sisse, et näeksite oma beebit nii päeval kui öösel. Nautige oma magava beebi vaatamist kõrglahutusega eriti suurelt 2,8" värviekraanilt. Tänu 2x digisuumile ja panoraamvaatele näete kõike, millega beebi tegeleb.

Kuulake oma beebit selge heliga

Kuulake oma beebit selge heliga

Kuulete pisimatki naeru, lalinat ja luksatust täiesti selgelt. Lisaks pildile edastatakse ka beebi tekitatavad hääled alati kvaliteetse ja kristallselge heliga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

131

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2

12/05/2024

Lietuva

Lietuva

Baby monitor

Puikus daiktas stebeti vaika is kito kambario. Gera vaizdo kokybe.

Positiivsed omadused

Patogi stebejimo mkamera

Negatiivsed omadused

Neturi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced

09/05/2024

Lietuva

Lietuva

For babies

Puikus daiktas vaiko priežiūrai, baterija laiko ilgai, patogu naudotis.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced

09/05/2024

Lietuva

Lietuva

Philips vaikų kamera

Philips avemt kamera labai geras daiktas. Gelbėja vaiko stebėjinui. Gražus geras vaizdas.

Positiivsed omadused

Geras vaizdas

Negatiivsed omadused

Nėra

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. Beebimonitori tegevusraadius sõltub ümbruskonnast ja muudest häirivatest teguritest.

  2. ECO-režiimi kasutamisel.