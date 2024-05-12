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Privaatne ja turvaline
2,8" värviekraan koos x2 suumiga
Hällilaulud ja tagasiside
Ainulaadne telefoni sidumine privaatse ja turvalise ühenduse loomiseks teie beebiga 2,4GHz juhtmeta ühenduse tehnoloogia abil, et tagada stabiilne ühendus.
Infrapunaga kristallselge öörežiim lülitub automaatselt pimedas sisse, et näeksite oma beebit nii päeval kui öösel. Nautige oma magava beebi vaatamist kõrglahutusega eriti suurelt 2,8" värviekraanilt. Tänu 2x digisuumile ja panoraamvaatele näete kõike, millega beebi tegeleb.
Kuulete pisimatki naeru, lalinat ja luksatust täiesti selgelt. Lisaks pildile edastatakse ka beebi tekitatavad hääled alati kvaliteetse ja kristallselge heliga.
4.9
5-st
131
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Tony9999
12/05/2024
Lietuva
Baby monitor
Puikus daiktas stebeti vaika is kito kambario. Gera vaizdo kokybe.
Positiivsed omadused
Patogi stebejimo mkamera
Negatiivsed omadused
Neturi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced
Jetix
09/05/2024
Lietuva
For babies
Puikus daiktas vaiko priežiūrai, baterija laiko ilgai, patogu naudotis.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced
Zebras12
09/05/2024
Lietuva
Philips vaikų kamera
Philips avemt kamera labai geras daiktas. Gelbėja vaiko stebėjinui. Gražus geras vaizdas.
Positiivsed omadused
Geras vaizdas
Negatiivsed omadused
Nėra
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Video Baby Monitor SCD881/26 Advanced
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Beebimonitori tegevusraadius sõltub ümbruskonnast ja muudest häirivatest teguritest.
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