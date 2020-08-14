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Tootmine lõpetatud
1 pudel
125ml
Vastsündinule sobiva vooga lutt
0k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.
Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.
4.9
5-st
251
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
LauraLp
14/08/2020
Eesti
Super lutipudel!
Tere, Oleme nüüdseks saanud uut Philips avent pudelit katsetada veidi üle kuu. Olin algul väga skeptiline, kuna laps on tõesti väga valiv. Eelnevalt olime katsetanud NELJA pudelit millest "sobis" ainsana üks (seegi sobis vaid emme käest ja suure kisaga). Täna julgen küll soojalt soovitada Philipsi pudelit. Pudeli lutt on palju pehmem ja lamedam kui teistel pudelitel(meenutab lapsele ema rinda). Pudel on mõnusalt käepärane ja Meie printsess võtab nüüd pudelit ka issi ja vanaema käest
Positiivsed omadused
Lame ja ülipehme nibu, käepärane pudel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF030/17 Lutipudel Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF030/17 Lutipudel Natural
Jussike
13/08/2020
Eesti
Pudeliga väga rahul :)
Kuna mul laps ei võtnud lutti ja lutipudelist oli nõus ainult vett jooma, siis rinnast võõrutamine tundus suhtelist keeruline. Siis proovisime Philips Avent Natural pudelit ja olen sellega väga rahul. Laps leppis ja võttis ilusti pudelit, lõpetasin rinna päeva pealt. Lutt on pudelil väga mõnus ja pehme ning piima tuleb mõõdukalt ( ei pea ahmima). Pudel on natuke liivakella kujuline, nii et laps saab seda ise ka ilusti käes hoida. Oleme väga rahul selle pudeliga :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF030/17 Lutipudel Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF030/17 Lutipudel Natural
Celineee
13/08/2020
Eesti
Parim pudel
Tere. Olen kasutanud Avent lutipudelit lapse sünnist saati alustades 0 plussiga. Samal ajal katsetasin ka teiste firmade lutipudeleid aga lemmikuks osutus ikkagi Avent ,nii minule ,kui ka lapsele .Kuna sealt voolab piim lapsele vajalikus koguses ning emmedel on mugav kinni hoida. Olen soovitanud seda ka teistele. Suur aitäh teile! Oleme väga õnnelikud!
See arvustus tehti tootele SCF030/17 Lutipudel Natural
See arvustus tehti tootele SCF030/17 Lutipudel Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.