Kuna meie lapseke ei ole pudelilaps, siis ei olnud meil ka Philips Aventi pudelile suurt usku. Kuid, siiski üllatas Aventi pudel meid. Kõige rohkem meeldis mulle pudeli armsus- väike aga mahukas, samas sellise kumerusega keskelt, et ka laps suutis seda hoida ilma, et see oleks kohe käest maha pudenenud. Laps võttis ka omaks lutipudeli luti- pehme ja natuke rinnanibu imiteeriv. Pudelit kasutades oli meie laps just saanud 6 kuuseks ja saime proovida mõlemat pudelilutti. Meie lapsele oli 6 kuu lutt siiski liiga tugeva jooksuga ja ta tõmbas tihti endale piima kurku, seega vahetasime siiski luti 0-6 kuud oma vastu, mis oli meie lapse jaoks parem. Kindlasti julgen soovitada ka teistele emmedele.