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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventLutipudel Natural

SCF030/17

4.9
| (251) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie Natural pudelite ülipehme lutt sarnaneb veelgi rohkem rinnaga. Lai rinnakujuline lutt, paindlik spiraalne disain ja mugavuslehed võimaldavad loomulikku haaramist, tänu millele saab lihtsasti kombineerida rinna ja pudeliga toitmist.
Kuva kõik eelised

Loomulikult haaratav kuju

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 1 pudel

  • 125ml

  • Vastsündinule sobiva vooga lutt

  • 0k+

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Rinda meenutav ülipehme lutt

Rinda meenutav ülipehme lutt

Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

251

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2

14/08/2020

Eesti

Eesti

Super lutipudel!

Tere,  Oleme nüüdseks saanud uut Philips avent pudelit katsetada veidi üle kuu. Olin algul väga skeptiline, kuna laps on tõesti väga valiv. Eelnevalt olime katsetanud NELJA pudelit millest "sobis" ainsana üks (seegi sobis vaid emme käest ja suure kisaga). Täna julgen küll soojalt soovitada Philipsi pudelit. Pudeli lutt on palju pehmem ja lamedam kui teistel pudelitel(meenutab lapsele ema rinda). Pudel on mõnusalt käepärane ja Meie printsess võtab nüüd pudelit ka issi ja vanaema käest

Positiivsed omadused

Lame ja ülipehme nibu, käepärane pudel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF030/17 Lutipudel Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF030/17 Lutipudel Natural

13/08/2020

Eesti

Eesti

Pudeliga väga rahul :)

Kuna mul laps ei võtnud lutti ja lutipudelist oli nõus ainult vett jooma, siis rinnast võõrutamine tundus suhtelist keeruline. Siis proovisime Philips Avent Natural pudelit ja olen sellega väga rahul. Laps leppis ja võttis ilusti pudelit, lõpetasin rinna päeva pealt. Lutt on pudelil väga mõnus ja pehme ning piima tuleb mõõdukalt ( ei pea ahmima). Pudel on natuke liivakella kujuline, nii et laps saab seda ise ka ilusti käes hoida. Oleme väga rahul selle pudeliga :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF030/17 Lutipudel Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF030/17 Lutipudel Natural

13/08/2020

Eesti

Eesti

Parim pudel

Tere. Olen kasutanud Avent lutipudelit lapse sünnist saati alustades 0 plussiga. Samal ajal katsetasin ka teiste firmade lutipudeleid aga lemmikuks osutus ikkagi Avent ,nii minule ,kui ka lapsele .Kuna sealt voolab piim lapsele vajalikus koguses ning emmedel on mugav kinni hoida. Olen soovitanud seda ka teistele. Suur aitäh teile! Oleme väga õnnelikud!

See arvustus tehti tootele SCF030/17 Lutipudel Natural

See arvustus tehti tootele SCF030/17 Lutipudel Natural

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011

  2. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.