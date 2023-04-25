Sain katsetada Philips Avent lutipudelit. Katsetasin seda enda just kolmekuuseks saanud lapsega. Pakki avades jäi mulle kohe silma pudelilutt, mis on kujult väga sarnane nibule. Arvan, et lapse jaoks on see igati tore ning palju meeldivam on süüa nibut meenutavast pudelilutist. Pudeli väga suureks plussiks on see, et see on koolikutevastane - ehk siis luti kinnitus on tehtud sellise tehnoloogiaga, et laps ei saa pudelist imedes tõmmata õhku vahele ning ei ´´neela´´ õhku alla. Arvan, et just väikelapse puhul on see väga oluline, sest nemad ei oska veel gaase ise nii hästi väljutada ning tihtipeale teevad gaasid neile liiga. Lapsevanema vaatevinklist on pudeli plussideks mugav disain ning hea lai pudelipõhi - nii saab piima kiiremini soojaks. Kui laps kasvab suuremaks, siis saab ta ka ise pudelit mugavalt käes hoida. Pealekauba näeb pudel väga lihtne ning stiilne välja. :) Olen pudeliga igati rahul ning kindlasti julgen ka enda tuttavatele seda soovitada!