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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventLutipudel Natural

SCF035/17

4.8
| (370) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie Natural pudelite ülipehme lutt sarnaneb veelgi rohkem rinnaga. Lai rinnakujuline lutt, paindlik spiraalne disain ja mugavuslehed võimaldavad loomulikku haaramist, tänu millele saab lihtsasti kombineerida rinna ja pudeliga toitmist.
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Loomulikult haaratav kuju

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 1 pudel

  • 9 untsi / 260 ml

  • Aeglase vooga lutt

  • 1k+

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Rinda meenutav ülipehme lutt

Rinda meenutav ülipehme lutt

Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

370

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

25/04/2023

Eesti

Eesti

Mugav kasutada ja õnnelik beebi!

Mulle meeldib see pudel, et see ei tilgu nii sama ja laps peab imema. Lapsele meeldib. Minule meeldib pudeli kuju ja mugav hoida. Kindlasti soovitan seda pudelit proovida kui kõik teised pudelid juba proovitud aga ikka pole veel leitud seda millega oleks lapsel mugav süüa. Koolikutega pole meil probleeme olnud.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF033/17 Lutipudel Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF033/17 Lutipudel Natural

23/11/2022

Eesti

Eesti

Hea lutipudel beebidele

Lutipudelil on ilus välimus, samuti on seda mugav käes hoida. Lutt meenutab rinnanibu, mis ei aja rinda saavat last segadusse. Ainsaks miinuseks on pudeli puhastmine- pudel on suur ja põhjani on tihti raskem ulatuda.

Positiivsed omadused

Välimus, kuju, lutt

Negatiivsed omadused

Puhastamine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF070/23 Lutipudel Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF070/23 Lutipudel Natural

23/11/2022

Eesti

Eesti

Lutipudel

Lapsel meeldivam ja mugavam sellega süüa, eriti palju annab juurde kaasakäiv lutt.

Positiivsed omadused

Mugav

Negatiivsed omadused

Puudub

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF070/23 Lutipudel Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF070/23 Lutipudel Natural

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Lahtiütlused

  1. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011

  2. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.