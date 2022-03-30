TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventLutipudel Natural

SCF036/17

4.9
| (113) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie pehme ja soonilise tekstuuriga lutiga Natural pudelid on loodud kasvavatele beebidele. Mugavuslehtede ja naturaalse kujuga lutt võimaldab loomulikku haaramist, tänu millele saab lihtsasti kombineerida rinna ja pudeliga toitmist.
Kuva kõik eelised

Loomulikult haaratav kuju

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 1 pudel

  • 330 ml

  • Kiire vooga lutt

  • 6k+

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Pehme ja sile silikoonlutt, mis kohandub teie beebi vajadustega

Hammustuskindel ja sile lutt on mõeldud kohanema teie beebi kasvavate vajadustega.

Soonilise tekstuuriga paindlik lutt, mis ei vaju kokku

Soonilise tekstuuriga paindlik lutt, mis ei vaju kokku

Luti sees olevad lehed ja sooned ennetavad paindliku luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

113

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

4

30/03/2022

Polska

Polska

Doskonały produkt

Wybrałam butelki firmy Avent, ze względu na smoczki przypominające bardziej kobiecy sutek. Syn zaakceptował butelkę od pierwszych chwil, dzisiaj ma pół roku i doskonale radzi sobie z trzymaniem butelki sam i piciem. Smoczki się nie zapadają, przez co ułatwia mu to picie. polecam

Positiivsed omadused

Kształt butelki, smoczki, wygoda

Negatiivsed omadused

Według mnie wad brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

29/03/2022

Polska

Polska

Duża wygoda

Butelka wygodnie leży w dłoni przez co karmienie dla rodzica jest bardzo komfortowe. Dla dziecka karmienie również jest przyjemne i nie sprawia trudność

Positiivsed omadused

Dobrze leży w dłoni rodzica, miękki smoczek, duża pojemność

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

29/03/2022

Polska

Polska

Spokojne karmienie.

Butelka nie wypada z rączki, pojemność butelki jest na tyle komfortowa, że może być używana dla małego jak i starszego dziecka. Elastyczna końcówka i płatki w smoczku pozwala na łatwiejsze ssanie u malucha. Szerokie wejście butelki pozwala na dokładne i wygodne umycie jej od środka. Polecają moje dwa maluchy i ja! Bo dla nas Matek, spokojne karmienie to podstawa.

Positiivsed omadused

Konstrukcja smoczka idealna by dziecko ssało bezproblemowo. Wygodny kształt butelki. Pojemność butelki starczająca na wiele miesięcy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011