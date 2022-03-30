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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
1 pudel
330 ml
Kiire vooga lutt
6k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Hammustuskindel ja sile lutt on mõeldud kohanema teie beebi kasvavate vajadustega.
Luti sees olevad lehed ja sooned ennetavad paindliku luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta.
4.9
5-st
113
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Joanna1312
30/03/2022
Polska
Doskonały produkt
Wybrałam butelki firmy Avent, ze względu na smoczki przypominające bardziej kobiecy sutek. Syn zaakceptował butelkę od pierwszych chwil, dzisiaj ma pół roku i doskonale radzi sobie z trzymaniem butelki sam i piciem. Smoczki się nie zapadają, przez co ułatwia mu to picie. polecam
Positiivsed omadused
Kształt butelki, smoczki, wygoda
Negatiivsed omadused
Według mnie wad brak
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See arvustus tehti tootele SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
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See arvustus tehti tootele SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
lukrecjowa.mama
29/03/2022
Polska
Duża wygoda
Butelka wygodnie leży w dłoni przez co karmienie dla rodzica jest bardzo komfortowe. Dla dziecka karmienie również jest przyjemne i nie sprawia trudność
Positiivsed omadused
Dobrze leży w dłoni rodzica, miękki smoczek, duża pojemność
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Mrstosiapl
29/03/2022
Polska
Spokojne karmienie.
Butelka nie wypada z rączki, pojemność butelki jest na tyle komfortowa, że może być używana dla małego jak i starszego dziecka. Elastyczna końcówka i płatki w smoczku pozwala na łatwiejsze ssanie u malucha. Szerokie wejście butelki pozwala na dokładne i wygodne umycie jej od środka. Polecają moje dwa maluchy i ja! Bo dla nas Matek, spokojne karmienie to podstawa.
Positiivsed omadused
Konstrukcja smoczka idealna by dziecko ssało bezproblemowo. Wygodny kształt butelki. Pojemność butelki starczająca na wiele miesięcy.
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See arvustus tehti tootele SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011