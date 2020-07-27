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  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele

Philips Avent Baby BottlesNatural lutipudel

SCF039/17

4.8
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
Sisaldab First flow lutti. Väiksem pudel aitab tagada beebi väikese kõhu jaoks sobiva koguse. Pudelid on kujundatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähendamiseks, millega suunatakse õhk beebi kõhust eemale. Toimib kõigi Natural seeria luttidega.
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Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele

Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele

  • 2 oz / 60 ml

  • 0k+

Mõeldud koolikute vähendamiseks

Mõeldud koolikute vähendamiseks

Lutt on loodud söötmisprobleemide vähendamiseks, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.

Paindlik spiraaldisain mugavate lehtedega

Paindlik spiraaldisain mugavate lehtedega

Meie paindlik spiraalne disain ja lehed tagavad beebi söömisel loomuliku liikumise.

Rinda meenutav pehme lutt

Rinda meenutav pehme lutt

Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
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1

27/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prva bočica za bebe

Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.

Positiivsed omadused

Savršena.

Negatiivsed omadused

Nema negativnih primjedbi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

20/11/2019

România

România

Foarte multumit

Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

14/06/2019

România

România

Rewiev Philips

Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

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Lahtiütlused

  1. Mis on koolikud ja kuidas need imikuid mõjutavad? Koolikud tekivad sageli õhu allaneelamisest toitmise ajal, mis tekitab imiku seedesüsteemis ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.