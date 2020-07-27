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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
2 oz / 60 ml
0k+
Lutt on loodud söötmisprobleemide vähendamiseks, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.
Meie paindlik spiraalne disain ja lehed tagavad beebi söömisel loomuliku liikumise.
Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.
4.8
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
MorenaB
27/07/2020
Hrvatska
Prva bočica za bebe
Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.
Positiivsed omadused
Savršena.
Negatiivsed omadused
Nema negativnih primjedbi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
gabrielacik
20/11/2019
România
Foarte multumit
Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Klara
14/06/2019
România
Rewiev Philips
Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Mis on koolikud ja kuidas need imikuid mõjutavad? Koolikud tekivad sageli õhu allaneelamisest toitmise ajal, mis tekitab imiku seedesüsteemis ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.