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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventNatural lutt

SCF040/27

5
| (17) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie ülipehme paindliku spiraalse disainigi lutt sarnaneb veelgi rohkem rinnaga. Mugavuslehed ja naturaalne luti kuju võimaldab loomulikku haaramist, tänu millele saab lihtsasti kombineerida rinna ja pudeliga toitmist.
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Eriti pehme ja paindlik lutt

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 2 tk

  • First Flow

  • 0k

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Rinda meenutav ülipehme lutt

Rinda meenutav ülipehme lutt

Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

17

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

07/04/2022

Polska

Polska

Idealny smoczek

Smoczek idealnie przypasował mojej córce, imituje kształtem pierś i tempo z jakim leci pokarm jest idealne.

Positiivsed omadused

kształt, tempo z jakim leci pokarm

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF040/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF040/27 Smoczek Natural

06/04/2022

Polska

Polska

Idealne

Polecam i to bardzo. Bardzo dobre produkty. Smoczki się nie zasysają, dziecko nie ma problemu z krztuszeniem, ładnie pije mleczko z butelek avent.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF040/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF040/27 Smoczek Natural

06/04/2022

Polska

Polska

Smoczek idealny

Przy starszym jak i teraz przy młodszym Synu używamy smoczków do butelek z serii natural, chłopcom pasują wyłącznie te smoczki, polecam

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF040/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF040/27 Smoczek Natural

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