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Tootmine lõpetatud
2 tk
First Flow
0k
Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.
Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.
5.0
5-st
17
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Werka.lasz
07/04/2022
Polska
Idealny smoczek
Smoczek idealnie przypasował mojej córce, imituje kształtem pierś i tempo z jakim leci pokarm jest idealne.
Positiivsed omadused
kształt, tempo z jakim leci pokarm
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF040/27 Smoczek Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF040/27 Smoczek Natural
sylwinka88
06/04/2022
Polska
Idealne
Polecam i to bardzo. Bardzo dobre produkty. Smoczki się nie zasysają, dziecko nie ma problemu z krztuszeniem, ładnie pije mleczko z butelek avent.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF040/27 Smoczek Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF040/27 Smoczek Natural
xxladyexcellent
06/04/2022
Polska
Smoczek idealny
Przy starszym jak i teraz przy młodszym Synu używamy smoczków do butelek z serii natural, chłopcom pasują wyłącznie te smoczki, polecam
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF040/27 Smoczek Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF040/27 Smoczek Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011