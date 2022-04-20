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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventNatural lutt

SCF041/27

4.8
| (22) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie ülipehme paindliku spiraalse disainigi lutt sarnaneb veelgi rohkem rinnaga. Mugavuslehed ja naturaalne luti kuju võimaldab loomulikku haaramist, tänu millele saab lihtsasti kombineerida rinna ja pudeliga toitmist.
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Eriti pehme ja paindlik lutt

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 2 tk

  • Vastsündinule sobiv voog

  • 0k+

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Rinda meenutav ülipehme lutt

Rinda meenutav ülipehme lutt

Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

22

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

4
3
2

20/04/2022

Polska

Polska

Rewelacyjny smoczek

Z całego serca polecamy smoczek Natural. Uwielbiam go za to, że przypomina kształtem kobiecą pierś i dzięki niemu Marysia w końcu zaakceptowała butelkę, przy czym jednocześnie nie zrezygnowała z piersi, co dla mnie jest niezwykle ważne. Smoczek jest miękki i łatwy w utrzymaniu w czystości, idealny już dla noworodka

Positiivsed omadused

Kształt smoczka przypominający pierś, miękki, łatwy do utrzymania w czystości

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF041/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF041/27 Smoczek Natural

11/04/2022

Polska

Polska

Świetny materiał i konstrukcja

Maluszek je z niego powoli, bez ulewania, mleko przepływa powoli. Smoczek jest miękki i delikatny. Idealny dla maluszka.

Positiivsed omadused

Miękki, delikatny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF041/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF041/27 Smoczek Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Polecam

Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.

Positiivsed omadused

Bydowa, wytrzymałość

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF041/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF041/27 Smoczek Natural

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