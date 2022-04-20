W końcu mojemu dziecku nie leje się po buzi w trakcie jedzenia, problem z kołkami minął. Wszyscy mówili ze problem z wędzidełkiem ale jednak wystarczyła butelka z dobrym smoczkiem. Miękki, świetny kształt, dziecko bardzo je lubi. Jedyne co mogę powiedzieć to polecam. 17 lat temu moja mama również korzystała z produktów tej firmy karmiąc mojego brata, firma trzyma renomę. Polecam i dziękuje ! Bo spędzało mi to sen z powiek :)