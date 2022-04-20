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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tk
Vastsündinule sobiv voog
0k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.
Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.
4.8
5-st
22
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
MartynaSz
20/04/2022
Polska
Rewelacyjny smoczek
Z całego serca polecamy smoczek Natural. Uwielbiam go za to, że przypomina kształtem kobiecą pierś i dzięki niemu Marysia w końcu zaakceptowała butelkę, przy czym jednocześnie nie zrezygnowała z piersi, co dla mnie jest niezwykle ważne. Smoczek jest miękki i łatwy w utrzymaniu w czystości, idealny już dla noworodka
Positiivsed omadused
Kształt smoczka przypominający pierś, miękki, łatwy do utrzymania w czystości
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF041/27 Smoczek Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF041/27 Smoczek Natural
KereMere
11/04/2022
Polska
Świetny materiał i konstrukcja
Maluszek je z niego powoli, bez ulewania, mleko przepływa powoli. Smoczek jest miękki i delikatny. Idealny dla maluszka.
Positiivsed omadused
Miękki, delikatny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF041/27 Smoczek Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF041/27 Smoczek Natural
mama inspiruje
07/04/2022
Polska
Polecam
Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.
Positiivsed omadused
Bydowa, wytrzymałość
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF041/27 Smoczek Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF041/27 Smoczek Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011