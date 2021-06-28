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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tk
Aeglane voog
1k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.
Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.
4.8
5-st
18
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Oana1a
28/06/2021
România
Baby aproba.
Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.
Positiivsed omadused
Fara colici, rapid
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF042/27 Tetină Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF042/27 Tetină Natural
Cristina geo
27/06/2021
România
Eficient
Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+
Positiivsed omadused
Natural
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF042/27 Tetină Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF042/27 Tetină Natural
Di_di
27/06/2021
România
Produs excelent si practic
Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"
Positiivsed omadused
Imita perfect forma sanului
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF042/27 Tetină Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF042/27 Tetină Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011