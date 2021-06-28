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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventNatural lutt

SCF042/27

4.8
| (18) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie ülipehme paindliku spiraalse disainigi lutt sarnaneb veelgi rohkem rinnaga. Mugavuslehed ja naturaalne luti kuju võimaldab loomulikku haaramist, tänu millele saab lihtsasti kombineerida rinna ja pudeliga toitmist.
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Eriti pehme ja paindlik lutt

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 2 tk

  • Aeglane voog

  • 1k+

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Rinda meenutav ülipehme lutt

Rinda meenutav ülipehme lutt

Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

18

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

28/06/2021

România

România

Baby aproba.

Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.

Positiivsed omadused

Fara colici, rapid

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF042/27 Tetină Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Eficient

Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+

Positiivsed omadused

Natural

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF042/27 Tetină Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Produs excelent si practic

Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"

Positiivsed omadused

Imita perfect forma sanului

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF042/27 Tetină Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF042/27 Tetină Natural

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