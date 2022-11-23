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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tk
Keskmise vooga
3k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.
Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.
4.7
5-st
60
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Pirks
23/11/2022
Eesti
Kampaania osa
Õige voolavusega lutipudeli lutt
Lutipudeli lutil on täpselt õige suurusega auk, kust voolab õiges tempos piima. Nii ei pea laps liiga palju vaeva nägema ja ei saa ka kurku tõmmata. Kuju on samuti hea lapse jaoks, ei aja segadusse, sest rinnanibu kuju on laadne.
Positiivsed omadused
Voolavus, puhastamine,kuju
Negatiivsed omadused
Puuduvad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF043/27 Natural lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF043/27 Natural lutt
Jaguar6
23/11/2022
Eesti
Kampaania osa
Pudelilutt
Beebil kergem piima kätte saada ning mugav kasutada. Eriti meeldib rinna imitatsioon lutil.
Positiivsed omadused
Kerge piima kätte saada
Negatiivsed omadused
Puuduvad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF043/27 Natural lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF043/27 Natural lutt
Dbonislawska
07/04/2022
Polska
Świetny!
Smoczek rewelacyjny, mały chętnie pije z butelki. Kształtem przypomina pierś matki co jest dużym plusem
Positiivsed omadused
Kryształ podobny do piersi
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF043/27 Smoczek Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF043/27 Smoczek Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011