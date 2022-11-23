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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventNatural lutt

SCF043/27

4.7
| (60) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie ülipehme paindliku spiraalse disainigi lutt sarnaneb veelgi rohkem rinnaga. Mugavuslehed ja naturaalne luti kuju võimaldab loomulikku haaramist, tänu millele saab lihtsasti kombineerida rinna ja pudeliga toitmist.
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Eriti pehme ja paindlik lutt

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 2 tk

  • Keskmise vooga

  • 3k+

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Rinda meenutav ülipehme lutt

Rinda meenutav ülipehme lutt

Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

60

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

23/11/2022

Eesti

Eesti

Õige voolavusega lutipudeli lutt

Lutipudeli lutil on täpselt õige suurusega auk, kust voolab õiges tempos piima. Nii ei pea laps liiga palju vaeva nägema ja ei saa ka kurku tõmmata. Kuju on samuti hea lapse jaoks, ei aja segadusse, sest rinnanibu kuju on laadne.

Positiivsed omadused

Voolavus, puhastamine,kuju

Negatiivsed omadused

Puuduvad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF043/27 Natural lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF043/27 Natural lutt

23/11/2022

Eesti

Eesti

Pudelilutt

Beebil kergem piima kätte saada ning mugav kasutada. Eriti meeldib rinna imitatsioon lutil.

Positiivsed omadused

Kerge piima kätte saada

Negatiivsed omadused

Puuduvad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF043/27 Natural lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF043/27 Natural lutt

07/04/2022

Polska

Polska

Świetny!

Smoczek rewelacyjny, mały chętnie pije z butelki. Kształtem przypomina pierś matki co jest dużym plusem

Positiivsed omadused

Kryształ podobny do piersi

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF043/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF043/27 Smoczek Natural

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